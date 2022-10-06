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    Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты

    Завершились еще пять матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 3-й тур

    Цюрих (Швейцария) – ПСВ (Нидерланды) – 1:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Вертессен, 10; 0:2 – Вертессен, 15; 0:3 – Гакпо, 21; 0:4 – Симонс, 35; 0:5 – Гакпо, 55; 1:5 – Окита, 87.

    Лига Европы. Группа C. 3-й тур

    ХИК (Финляндия) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тиссера, 10; 1:1 – Хетемай, 55.

    Лига Европы. Группа D. 3-й тур

    Мальме (Швеция) – Унион (Германия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бекер, 68.

    Удаление: нет – Шафер, 45+3.

    Лига Европы. Группа E. 3-й тур

    Шериф (Молдавия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сильва, 53; 0:2 – Элустондо, 62.

    Удаление: Куабу, 61 – нет.

    Лига Европы. Группа F. 3-й тур

    Штурм (Австрия) – Лацио (Италия) – 0:0

    Удаление: Газибегович, 82 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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