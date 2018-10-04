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    Лига Европы. «Байер» и АЕК забили шесть голов и другие результаты

    Встреча «Байера» и АЕКа в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

    В связи с победой «Цюриха» над «Лудогорцем» в параллельной встрече немецкий и швейцарский клубы делят лидерство в группе А. «Байер» занимает первое место из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

    Эти и другие результаты представлены ниже.

    Лига Европы. Группа А. 2-й тур

    Байер (Леверкузен) – АЕК (Афины) – 4:2 (1:1)

    Цюрих – Лудогорец (Разград) – 1:0 (0:0)

    Группа B.

    Русенборг (Тронхейм) – РБ Лейпциг – 1:3 (0:1)

    Зальцбург – Селтик (Глазго) – 3:1 (0:1)

    Удаления: нет – Форрест, 72.

    Группа D.

    Фенербахче (Стамбул) – Спартак (Трнава) – 2:0 (0:0)

    Андерлехт (Брюссель) – Динамо (Загреб) – 0:2 (0:1)

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 22:40
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