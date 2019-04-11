Малуда узнал о своем увольнении из «Цюриха» из твиттера клуба

«Цюрих» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим полузащитником «Лиона», «Челси» и сборной Франции Флорана Малуда.
38-летний футболист присоединился к тренерскому штабу швейцарской команды менее двух месяцев назад.
«ФК «Цюрих» и Флоран Малуда решили прекратить недавно начатое сотрудничество по взаимному согласию. Оказывается, что различные проекты, в которых по-прежнему участвует Флоран, не совместимы с задачами, запланированными нашим клубом», – говорится в сообщении в твиттере «Цюриха».
«Правда? Я не знал об этом», – прокомментировал этот твит француз.
Малуда – четырехкратный чемпион Лиги 1, победитель АПЛ и Лиги чемпионов, серебряный призер ЧМ-2006.
Der FC Zürich und @realflorentm haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die kürzlich begonnene Zusammenarbeit zu beenden.— FC Zürich (@fc_zuerich) 11 апреля 2019 г.
https://t.co/rdoQ1Z8Gsq #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/HXXdUfydc3