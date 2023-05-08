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  • Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил

Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил

8 мая 2023, 11:23
2

«Базель» дома проиграл «Цюриху» со счетом 0:2 в 32-м туре швейцарской Суперлиги.

В ходе матча арбитр удалил четырех игроков. Последняя красная карточка оказалась самой странной.

Судья сначала удалил Тауланта Джаку за второе предупреждение, затем посмотрел повтор, вернул игрока из подтрибунного помещения, отменил желтую карточку и показал прямую красную.

Вероятно, рефери все сделал по правилам и претензий к нему не будет, но ситуация вышла незаурядной. И в Швейцарии бывает интересно!

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Источник: «Бомбардир»
Швейцария. Суперлига Цюрих Базель Джака Таулант
Комментарии (2)
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JIEGEHDA
1683536562
Всё по правилам . Если прямая красная то должны быть меры и наказание другое . Так что всё судья сделал чётко по правилам . Молодец
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DeStar
1683542296
хахахахах) прикольно что игрок уже вернулся и пошел играть )) явно сказал судье мол "топчик красавчик" , а потом увидел прямую Кк))
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