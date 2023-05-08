Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил

«Базель» дома проиграл «Цюриху» со счетом 0:2 в 32-м туре швейцарской Суперлиги.

В ходе матча арбитр удалил четырех игроков. Последняя красная карточка оказалась самой странной.

Судья сначала удалил Тауланта Джаку за второе предупреждение, затем посмотрел повтор, вернул игрока из подтрибунного помещения, отменил желтую карточку и показал прямую красную.

Вероятно, рефери все сделал по правилам и претензий к нему не будет, но ситуация вышла незаурядной. И в Швейцарии бывает интересно!

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