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    • Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил

    Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил

    «Базель» дома проиграл «Цюриху» со счетом 0:2 в 32-м туре швейцарской Суперлиги.

    В ходе матча арбитр удалил четырех игроков. Последняя красная карточка оказалась самой странной.

    Судья сначала удалил Тауланта Джаку за второе предупреждение, затем посмотрел повтор, вернул игрока из подтрибунного помещения, отменил желтую карточку и показал прямую красную.

    Вероятно, рефери все сделал по правилам и претензий к нему не будет, но ситуация вышла незаурядной. И в Швейцарии бывает интересно!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +150

      JIEGEHDA 45 минут назад

      Всё по правилам . Если прямая красная то должны быть меры и наказание другое . Так что всё судья сделал чётко по правилам . Молодец

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