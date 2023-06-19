Самая сексуальная футболистка мира выложила фото в соблазнительном черном купальнике

Футболистка швейцарского «Грассхопера» Ана Мария Маркович порадовала подписчиков новыми фото.
23-летняя хорватка выложила кадры в купальнике из португальского Алгарве.
- Нападающая всю карьеру проводит в Швейцарии.
- Она вызывается в сборную Хорватии.
- Медиа называют Маркович самой сексуальной футболисткой мира.
Фото: социальные сети Аны Марии Маркович
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Источник: «Бомбардир»