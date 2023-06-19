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  • Самая сексуальная футболистка мира выложила фото в соблазнительном черном купальнике

Самая сексуальная футболистка мира выложила фото в соблазнительном черном купальнике

19 июня 2023, 01:13

Футболистка швейцарского «Грассхопера» Ана Мария Маркович порадовала подписчиков новыми фото.

23-летняя хорватка выложила кадры в купальнике из португальского Алгарве.

  • Нападающая всю карьеру проводит в Швейцарии.
  • Она вызывается в сборную Хорватии.
  • Медиа называют Маркович самой сексуальной футболисткой мира.

Фото: социальные сети Аны Марии Маркович

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Источник: «Бомбардир»
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