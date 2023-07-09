Алиша Леманн, футболистка «Астон Виллы» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети.

Девушка показала себя в автомобиле в коротком розовом платье.

Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.

Алиша готовится к чемпионату мира-2023, который стартует 20 июля в Австралии и Новой Зеландии.

Леманн 24 года.

Фото: социальные сети Алиши Леманн

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