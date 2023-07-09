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    • Самая горячая футболистка мира сфотографировалась в коротком розовом платье

    Самая горячая футболистка мира сфотографировалась в коротком розовом платье

    Алиша Леманн, футболистка «Астон Виллы» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети.

    Девушка показала себя в автомобиле в коротком розовом платье.

    • Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
    • Алиша готовится к чемпионату мира-2023, который стартует 20 июля в Австралии и Новой Зеландии.
    • Леманн 24 года.

    Фото: социальные сети Алиши Леманн

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2414

      jek718875 13 минут назад

      Ну не знаю, мне Фроська с пивзавода больше нравится

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