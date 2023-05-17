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    • Помните Гаэля Клиши? Он забил в Швейцарии с центра поля – по совету юного фаната

    Помните Гаэля Клиши? Он забил в Швейцарии с центра поля – по совету юного фаната

    Защитник швейцарского «Серветта» Гаэль Клиши в матче 33-го тура чемпионата страны против «Сьона» (5:0) забил с центра поля. Он уложил за шиворот вратарю на девятой минуте.

    После гола Клиши «Серветт» повел 3:0, а во втором тайме забил еще два гола.

    У мяча Гаэля есть интересная предыстория. Ее в социальной сети написал сам игрок.

    «Перед игрой юный фанат написал мне, что вратарь «Сьона» любит далеко выходить из ворот. Это знание осело у меня в голове. И я исполнил этот удар с центра», – сообщил француз.

    • Клиши 37 лет. Он в «Серветте» с 2020 года и впервые забил за клуб.
    • У Гаэля 467 матчей в АПЛ – за «Арсенал» и «Манчестер Сити». В Лондоне француз играл вместе с Андреем Аршавиным.
    • В 2020 году Клиши стал чемпионом Турции с «Истанбул ББ».

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    Источник: «Бомбардир»

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