Помните Гаэля Клиши? Он забил в Швейцарии с центра поля – по совету юного фаната

Защитник швейцарского «Серветта» Гаэль Клиши в матче 33-го тура чемпионата страны против «Сьона» (5:0) забил с центра поля. Он уложил за шиворот вратарю на девятой минуте.
После гола Клиши «Серветт» повел 3:0, а во втором тайме забил еще два гола.
У мяча Гаэля есть интересная предыстория. Ее в социальной сети написал сам игрок.
«Перед игрой юный фанат написал мне, что вратарь «Сьона» любит далеко выходить из ворот. Это знание осело у меня в голове. И я исполнил этот удар с центра», – сообщил француз.
- Клиши 37 лет. Он в «Серветте» с 2020 года и впервые забил за клуб.
- У Гаэля 467 матчей в АПЛ – за «Арсенал» и «Манчестер Сити». В Лондоне француз играл вместе с Андреем Аршавиным.
- В 2020 году Клиши стал чемпионом Турции с «Истанбул ББ».
Источник: «Бомбардир»