Помните Гаэля Клиши? Он забил в Швейцарии с центра поля – по совету юного фаната

Защитник швейцарского «Серветта» Гаэль Клиши в матче 33-го тура чемпионата страны против «Сьона» (5:0) забил с центра поля. Он уложил за шиворот вратарю на девятой минуте.

После гола Клиши «Серветт» повел 3:0, а во втором тайме забил еще два гола.

У мяча Гаэля есть интересная предыстория. Ее в социальной сети написал сам игрок.

«Перед игрой юный фанат написал мне, что вратарь «Сьона» любит далеко выходить из ворот. Это знание осело у меня в голове. И я исполнил этот удар с центра», – сообщил француз.