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    Попович перешел из «Оренбурга» в «Цюрих»

    Официальный сайт «Цюриха» объявил о переходе центрального полузащитника Дениса Поповича из «Оренбурга».

    29-летний словенец заключил контракт на пять лет. Трансфер состоялся бесплатно.

    Попович провел в российском клубе два сезона после перехода из польской «Вислы» в 2017-м году. В 30-ти матчах чемпионата России забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

    «Оренбург» занял седьмую строчку по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России. «Цюрих» занял седьмое место из 10-ти в Суперлиге-2018/19.

    Источник: Официальный сайт «Цюриха»

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