Попович перешел из «Оренбурга» в «Цюрих»

Официальный сайт «Цюриха» объявил о переходе центрального полузащитника Дениса Поповича из «Оренбурга».

29-летний словенец заключил контракт на пять лет. Трансфер состоялся бесплатно.

Попович провел в российском клубе два сезона после перехода из польской «Вислы» в 2017-м году. В 30-ти матчах чемпионата России забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

«Оренбург» занял седьмую строчку по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России. «Цюрих» занял седьмое место из 10-ти в Суперлиге-2018/19.