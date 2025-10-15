Введите ваш ник на сайте
Кокорин раскрыл содержание переписки с Заремой

Сегодня, 01:10

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал про общение с бывшим руководством «Спартака».

– Вы сказали, что подписали контракт со «Спартаком» назло «Зениту», который от вас отказался.

– Да. И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать.

Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека – дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит»!

А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды.

«Восстанавливаться в отпуск не поедешь, будешь здесь сидеть...»

– Кто это вам сказал?

– С подачи Заремы. Она сказала это руководителям клуба, а те – мне. Я ответил: «Со мной так не работает».

– С ней так ни разу и не пообщались?

– Нет. Ради интереса один раз сам написал ей сообщение: «Если вы хотите, давайте увидимся. У меня есть много вопросов».

Она ответила, что все вопросы – через спортивного директора.

– С Федуном лично когда-нибудь виделись?

– Да. Но поговорили... никак.

  • «Спартак» в 2020 году подписал форварда в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

