Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью Антона Фетисова, который занимал в московском клубе должность главы департамента по коммуникациям.

«Антон – классический приспособленец и предатель по сути. При этом Фетисов – профессионал, редкость для российского футбола. Пока ему удобно, он поддакивает тем, кому выгодно, а когда придет время, сдаст любого в своих личных интересах. Он точно не про ромбик на груди. Увы, он не первый и не последний такой.

Мне жаль, что ему не хватило личностных качеств, чтобы стать топом, а не просто модератором закулисных воин и покупателем мнений блогеров за кроссовки. Без него, без Попова мы выиграли Кубок с командой футболистов и теми людьми, которых я хотела видеть рядом, реально идейными и преданными мечте. С людьми, которые реально ломали стереотипы, а не просто делали это на словах.

Даже в этом интервью стоит мое имя в заголовке, а не Малышева, Алаева, Хачатурянца, Жданова, Газизова и кого-либо. Потому что без меня кому был бы интересен Антон Фетисов? Его имя стало громким благодаря мне», – сказала Зарема.