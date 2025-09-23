Введите ваш ник на сайте
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»

Сегодня, 18:18
7

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью Антона Фетисова, который занимал в московском клубе должность главы департамента по коммуникациям.

«Антон – классический приспособленец и предатель по сути. При этом Фетисов – профессионал, редкость для российского футбола. Пока ему удобно, он поддакивает тем, кому выгодно, а когда придет время, сдаст любого в своих личных интересах. Он точно не про ромбик на груди. Увы, он не первый и не последний такой.

Мне жаль, что ему не хватило личностных качеств, чтобы стать топом, а не просто модератором закулисных воин и покупателем мнений блогеров за кроссовки. Без него, без Попова мы выиграли Кубок с командой футболистов и теми людьми, которых я хотела видеть рядом, реально идейными и преданными мечте. С людьми, которые реально ломали стереотипы, а не просто делали это на словах.

Даже в этом интервью стоит мое имя в заголовке, а не Малышева, Алаева, Хачатурянца, Жданова, Газизова и кого-либо. Потому что без меня кому был бы интересен Антон Фетисов? Его имя стало громким благодаря мне», – сказала Зарема.

Еще по теме:
Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке» 4
Зарема высмеяла новую спартаковскую традицию 30
Бакаев – о критике от Заремы: «Не буду спорить с женщиной, которая не так хорошо разбирается в футболе» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1758641291
ура! заремба! мы скучали)
Ответить
Интерес
1758641774
Вы были вместе, вы остались вместе.А у руля команды-гастарбайтеры.Поэтому всем вам-грош цена и ваша перепалка .
Ответить
Кривая да нелёгкая
1758641776
Браво Зарема!) так их хряков из свинарника
Ответить
val69
1758642279
А, ине чтото она по душе... Правильная баба...
Ответить
...уефан
1758643193
...там большинство без ромба на груди и без Царя в голове. Что есть, то есть...
Ответить
biber.ru
1758643986
Умная, стильная, с профессиональными рассуждениями, она вызывает уважение и опасение, от неё ни один ниже пояса получал, но не в спину.
Ответить
Цугундeр
1758644271
)) Сколько веры и лесу повалено, Сколь изведано горя и трасс, А на левой груди — профиль Лёнин, на.!) А на правой — Зарема анфас.) (с) ну, почти..)
Ответить
