Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке»

Бывший глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов поделился воспоминаниями о работе с Заремой Салиховой.

Салихова – супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В мае 2021 года Зарема входила в совет директоров клуба.

– Как менялось влияние Заремы, пока ты был в «Спартаке»?

– Оно росло в связи с ее вовлеченностью. В какой-то момент она обрела формальный статус, войдя в совет директоров.

– Ты говорил, что она отвечала за рациональное использование финансов.

– В том числе. Она хотела этим заниматься, ее замечания на предзащитах бюджетов были вполне логичными. Она тоже про эффективность.

В какой-то момент Зарема оказалась не согласной с назначением Руя Витории. Мы с ней это обсуждали: «Вы же понимаете, что это «Спартак», вряд ли он отработает долго. Возьмите паузу – затем вернетесь и скажете, что были правы». Но она решила создать телеграм-канал.

– Со стороны казалось, что в первые месяцы у вас были хорошие отношения.

– Мне тоже так казалось. У нее всегда было стремление к публичности, которое нужно было сдерживать. Не потому, что она не справилась бы, а потому, что это не слишком соответствовало ее образу на тот момент. Изначально Зарема очень хорошо чувствовала запрос спартаковской аудитории и соответствовала ему.

То, что шел негатив от болельщиков других клубов, объяснимо: сексизм, стереотипное мышление, консерватизм. Эти шаблоны было прикольно разрывать. Мне кажется, у нас это получилось. До каждого не дойдешь, но сейчас несколько клубов РПЛ занимают такую же проактивную позицию.

– Прошло несколько лет. Что появление Заремы в медиа дало «Спартаку»?

– Вспомни первое интервью Заремы Карпу: это же был взрыв. Да, она подготовилась к разговору, но это же действительно было интервью, есть аудиозапись. Это интервью оформило новые грани бренда «Спартака»: лидерство, яркость, дерзость, защита своих.

Плохо, что все закончилось переписками в телеграме с Дмитрием Поповым.

– В какой момент ваши отношения с Заремой изменились?

– Она меня попросила уволиться, а я этого не сделал. Это произошло через несколько дней после создания ее телеграм-канала.

– Почему ты должен был уволиться?

– Она считала, что я ее так поддержал бы. Очевидно, в этот момент я поддерживал решение и отстаивал позиции клуба.

– После этого вы общались?

– Нет. Она меня заблокировала, а я ее.

– Зачем ты ее заблокировал?

– Просто так. По приколу.