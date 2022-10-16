«Сложно выбить «Сочи» из человека». Зарема ответила Федотову, который оскорбил Абаскаля

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Специалист, комментируя стычку с Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», – заявила Зарема.

10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова