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    «Сложно выбить «Сочи» из человека». Зарема ответила Федотову, который оскорбил Абаскаля

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

    Специалист, комментируя стычку с Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

    «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», – заявила Зарема.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2022 23:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      syuzanna.starikova 14 минут назад

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      Рейтинг: +2177

      serglider 46 минут назад

      Супруга - это если в ЗАГСе расписаны! Насколько я в курсе, Федун официально брак с ней не заключал, получается никакая она не жена, а содержанка... Называйте статус Заремы своим именем и не надо выдавать недостоверную информацию...

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      Рейтинг: +16000

      Barmaleushka 56 минут назад

      Столько гонору после матча . Радовались бы "народные" что отскочили потише .

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      Рейтинг: +219

      АлексМак 59 минут назад

      ...овца прорезалась, всё не уймется... А мэтр Федотов- красава,- ибо краткость,-сестра таланта,как известно ещё по классику.

      1
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      Рейтинг: +276

      Таврида 1 час назад

      «Можно переехать в столицу, но сложно выбить Башкортостан из человека», – заявила Зарема.

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      Рейтинг: +50

      Batyga 1 час назад

      Это тело что москвичка чтобы так высказываться.

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      Рейтинг: +603

      RUSARM > Batyga 54 минуты назад

      экскортница!!

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      Рейтинг: +7512

      mihail200606 1 час назад

      Зарема продолжает хрюкать...

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      Рейтинг: +1456

      Artemka444 1 час назад

      Молчала бы лучше, вас нету уже не так стыдно за Спартак

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