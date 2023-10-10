В ЦСКА назвали футболиста, об уходе которого жалеют больше всего

Тренер ЦСКА Олег Фоменко признался, что жалеет об уходе из команды Бахтиера Зайнутдинова.
- Казахстанский полузащитник перешел в летнее трансферное окно в «Бешикташ».
- ЦСКА получил за игрока 4,5 млн евро.
«Чей уход летом был обиднее всего? Зайнутдинова. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл.
Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей», – сказал Фоменко.
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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»