В ЦСКА назвали футболиста, об уходе которого жалеют больше всего

Тренер ЦСКА Олег Фоменко признался, что жалеет об уходе из команды Бахтиера Зайнутдинова.

Казахстанский полузащитник перешел в летнее трансферное окно в «Бешикташ».

ЦСКА получил за игрока 4,5 млн евро.

«Чей уход летом был обиднее всего? Зайнутдинова. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл.

Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей», – сказал Фоменко.

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