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  • В ЦСКА назвали футболиста, об уходе которого жалеют больше всего

В ЦСКА назвали футболиста, об уходе которого жалеют больше всего

10 октября 2023, 08:23
1

Тренер ЦСКА Олег Фоменко признался, что жалеет об уходе из команды Бахтиера Зайнутдинова.

  • Казахстанский полузащитник перешел в летнее трансферное окно в «Бешикташ».
  • ЦСКА получил за игрока 4,5 млн евро.

«Чей уход летом был обиднее всего? Зайнутдинова. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл.

Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей», – сказал Фоменко.

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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Фоменко Олег
Комментарии (1)
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zigbert
1696937223
Ничего тут не поделаешь если есть желание самого игрока.
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