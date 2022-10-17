Тренер ЦСКА Фоменко ответил, отпустит ли клуб Карраскаля в «Атлетико»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о возможном трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля в «Атлетико».

– Слышали, что Карраскалем интересуется «Атлетико»?

– Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.

– А вы слышали, что-то в клуб приходило?

- Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.

– Отпустите?

– Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Всe согласно контракту.