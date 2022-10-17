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  • Тренер ЦСКА Фоменко ответил, отпустит ли клуб Карраскаля в «Атлетико»

Тренер ЦСКА Фоменко ответил, отпустит ли клуб Карраскаля в «Атлетико»

17 октября 2022, 20:46
2

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о возможном трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля в «Атлетико».

– Слышали, что Карраскалем интересуется «Атлетико»?

– Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.

– А вы слышали, что-то в клуб приходило?

- Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.

– Отпустите?

– Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Всe согласно контракту.

  • Летом ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейт».
  • Рыночная стоимость колумбийца – 9 миллионов евро.
  • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Атлетико Карраскаль Хорхе Фоменко Олег
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1666035282
Коресспонденты задолбали провокациями
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SLADE2019
1666085497
Теперь с Захаряна на Карраскаля внимание перейдет. Нет, чтобы человеку пожелать переход в более сильную лигу и в топ-клуб, будем его парафинить на чем свет стоит.
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