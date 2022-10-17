Тренер ЦСКА Фоменко ответил, отпустит ли клуб Карраскаля в «Атлетико»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о возможном трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля в «Атлетико».
– Слышали, что Карраскалем интересуется «Атлетико»?
– Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.
– А вы слышали, что-то в клуб приходило?
- Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.
– Отпустите?
– Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Всe согласно контракту.
- Летом ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейт».
- Рыночная стоимость колумбийца – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»