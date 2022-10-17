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    Тренер ЦСКА Фоменко ответил, отпустит ли клуб Карраскаля в «Атлетико»

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о возможном трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля в «Атлетико».

    – Слышали, что Карраскалем интересуется «Атлетико»?

    – Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.

    – А вы слышали, что-то в клуб приходило?

    - Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.

    – Отпустите?

    – Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Всe согласно контракту.

    • Летом ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейт».
    • Рыночная стоимость колумбийца – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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