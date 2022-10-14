Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Атлетико» интересуется Карраскалем. Симеоне давно следит за игроком ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заинтересовал мадридский «Атлетико», сообщает «СЭ» со ссылкой на Todofichajes.

    «Атлетико» рассматривает 24-летнего колумбийца в качестве одного из вариантов для усиления атаки. Ожидается, что «Атлетико» может сделать предложение ЦСКА следующим летом.

    Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне давно следит за футболистом. Он хотел подписать Карраскаля, когда тот выступал за «Ривер Плейт».

    Сам игрок готов перейти в чемпионаты Испании, Англии или Италии, чтобы выступать в еврокубках.

    • Летом ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейт».
    • 24-летний Карраскаль стоит 9 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у игрока 11 матчей, 5 голов, 3 ассиста.

    Новости по теме
    Федотов ответил, сыграют ли Карраскаль, Медина и Зайнутдинов в дерби с «Динамо» 1
    Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за сборную Колумбии
    Агент Карраскаля объяснил, почему колумбиец пропустит матч «Химки» – ЦСКА 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25812

      vladimir-7 11 минут назад

      Охота за игроками РПЛ началась.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11