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  • «Атлетико» интересуется Карраскалем. Симеоне давно следит за игроком ЦСКА

«Атлетико» интересуется Карраскалем. Симеоне давно следит за игроком ЦСКА

14 октября 2022, 07:34
2

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заинтересовал мадридский «Атлетико», сообщает «СЭ» со ссылкой на Todofichajes.

«Атлетико» рассматривает 24-летнего колумбийца в качестве одного из вариантов для усиления атаки. Ожидается, что «Атлетико» может сделать предложение ЦСКА следующим летом.

Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне давно следит за футболистом. Он хотел подписать Карраскаля, когда тот выступал за «Ривер Плейт».

Сам игрок готов перейти в чемпионаты Испании, Англии или Италии, чтобы выступать в еврокубках.

  • Летом ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейт».
  • 24-летний Карраскаль стоит 9 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у игрока 11 матчей, 5 голов, 3 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига ЦСКА Атлетико Карраскаль Хорхе Симеоне Диего
Комментарии (2)
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vladimir-7
1665724353
Охота за игроками РПЛ началась.
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Красногвардейчик
1665732084
Задолбали....только соберёшь костяк, как норовят ограбить
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