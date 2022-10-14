«Атлетико» интересуется Карраскалем. Симеоне давно следит за игроком ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заинтересовал мадридский «Атлетико», сообщает «СЭ» со ссылкой на Todofichajes.

«Атлетико» рассматривает 24-летнего колумбийца в качестве одного из вариантов для усиления атаки. Ожидается, что «Атлетико» может сделать предложение ЦСКА следующим летом.

Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне давно следит за футболистом. Он хотел подписать Карраскаля, когда тот выступал за «Ривер Плейт».

Сам игрок готов перейти в чемпионаты Испании, Англии или Италии, чтобы выступать в еврокубках.