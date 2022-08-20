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    Помощник Федотова описал тренера ЦСКА цитатой из «17 мгновений весны»

    Олег Фоменко, ассистент главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, охарактеризовал своего руководителя.

    – Если Федотов позвал вас с собой, значит, за два сезона в «Сочи» вы отлично сработались. Какую характеристику дадите главному тренеру ЦСКА?

    – Мы действительно понимаем друг друга с полуслова. Не только в работе, хотя этот момент, понятное дело, определяющий. Мы уже долгое время дружим.

    Поскольку вы просите характеристику, предлагаю вспомнить, как описывали главного героя культового фильма «Семнадцать мгновений весны».

    Великолепный специалист, с товарищами по работе поддерживает прекрасные отношения, безукоризненно выполняет свой служебный долг и беззаветно предан своему ремеслу.

    Все это отлично подходит к Владимиру Валентиновичу. Добавлю, что он большой профессионал и очень тонко чувствует все нюансы нашей работы, понимая, что в футболе мелочей не бывает.

    • Федотов возглавил ЦСКА в середине июня.
    • Команда набрала 10 очков в 5 стартовых турах РПЛ и идет на 4-м месте в таблице лиги.

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    Источник: сайт ЦСКА

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