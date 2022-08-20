Помощник Федотова описал тренера ЦСКА цитатой из «17 мгновений весны»

Олег Фоменко, ассистент главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, охарактеризовал своего руководителя.
– Если Федотов позвал вас с собой, значит, за два сезона в «Сочи» вы отлично сработались. Какую характеристику дадите главному тренеру ЦСКА?
– Мы действительно понимаем друг друга с полуслова. Не только в работе, хотя этот момент, понятное дело, определяющий. Мы уже долгое время дружим.
Поскольку вы просите характеристику, предлагаю вспомнить, как описывали главного героя культового фильма «Семнадцать мгновений весны».
Великолепный специалист, с товарищами по работе поддерживает прекрасные отношения, безукоризненно выполняет свой служебный долг и беззаветно предан своему ремеслу.
Все это отлично подходит к Владимиру Валентиновичу. Добавлю, что он большой профессионал и очень тонко чувствует все нюансы нашей работы, понимая, что в футболе мелочей не бывает.
- Федотов возглавил ЦСКА в середине июня.
- Команда набрала 10 очков в 5 стартовых турах РПЛ и идет на 4-м месте в таблице лиги.