Фоменко: «Краснодару» помог первый гол в ворота «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко отметил сложности, с которыми столкнулась команда в матче девятого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

«Это была тяжелая игра. За две недели это пятый матч для нас, плюс перелеты.

В начале встречи показалось, что нам не хватает свежести. Помог первый мяч. Он был важным с точки зрения психологии. «Динамо» перестало массировано обороняться, им нужно было отыгрываться. Они стали бежать вперед, открывая свободные зоны в защите.

Мы довольны результатом, ребята молодцы», – сказал Фоменко.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» завершился со счетом 3:0.