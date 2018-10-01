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    Фоменко: «Краснодару» помог первый гол в ворота «Динамо»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко отметил сложности, с которыми столкнулась команда в матче девятого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

    «Это была тяжелая игра. За две недели это пятый матч для нас, плюс перелеты.

    В начале встречи показалось, что нам не хватает свежести. Помог первый мяч. Он был важным с точки зрения психологии. «Динамо» перестало массировано обороняться, им нужно было отыгрываться. Они стали бежать вперед, открывая свободные зоны в защите.

    Мы довольны результатом, ребята молодцы», – сказал Фоменко.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» завершился со счетом 3:0.

    Источник: Р-Спорт

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    01.10.2018 06:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 октября 2018, 11:30

      прописная истина про первый гол)))

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 1 октября 2018, 09:52

      Удачи в матче с Севильей, но чувствую совсем не легко будет., ребчики уже достаточно набегались, да и 4 выездных матча за две недели, тоже скажуться + еще Севилья, это не какой нибудь клуб РПЛ и даже не турецкий ...

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