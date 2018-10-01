Фоменко: «Краснодару» помог первый гол в ворота «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко отметил сложности, с которыми столкнулась команда в матче девятого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».
«Это была тяжелая игра. За две недели это пятый матч для нас, плюс перелеты.
В начале встречи показалось, что нам не хватает свежести. Помог первый мяч. Он был важным с точки зрения психологии. «Динамо» перестало массировано обороняться, им нужно было отыгрываться. Они стали бежать вперед, открывая свободные зоны в защите.
Мы довольны результатом, ребята молодцы», – сказал Фоменко.
Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» завершился со счетом 3:0.
Источник: Р-Спорт