Фоменко: «Медина и Карраскаль не хотели играть за ЦСКА»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко раскрыл детали ухода из команды Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля в 2023 году.

Медина ушел в «Спартак», Карраскаль – в «Динамо».

– Если вам не хватало игроков, почему Федотов с легкостью согласился продать Медину и Карраскаля? Где тут логика?

– Ждал этого вопроса. Для ЦСКА было бы роскошью держать этих футболистов в команде.

– Объясните.

– Оба сами изъявили желание уйти. Зачем их удерживать, если они не хотят играть за нашу команду? Тем более, ушли они не бесплатно, а за хорошие суммы. Нам всем нужно признать одну простую вещь – легионеры приезжают в Россию заработать, а не из-за любви к нашей державе. В ЦСКА есть определенный потолок зарплат, выше которого никто подниматься не будет. Медине и Карраскалю их новые клубы давали зарплату в два раза больше, чем у них была. Поэтому они и ушли.