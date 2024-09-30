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Фоменко: «Медина и Карраскаль не хотели играть за ЦСКА»

30 сентября 2024, 12:19
6

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко раскрыл детали ухода из команды Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля в 2023 году.

– Если вам не хватало игроков, почему Федотов с легкостью согласился продать Медину и Карраскаля? Где тут логика?

– Ждал этого вопроса. Для ЦСКА было бы роскошью держать этих футболистов в команде.

– Объясните.

– Оба сами изъявили желание уйти. Зачем их удерживать, если они не хотят играть за нашу команду? Тем более, ушли они не бесплатно, а за хорошие суммы. Нам всем нужно признать одну простую вещь – легионеры приезжают в Россию заработать, а не из-за любви к нашей державе. В ЦСКА есть определенный потолок зарплат, выше которого никто подниматься не будет. Медине и Карраскалю их новые клубы давали зарплату в два раза больше, чем у них была. Поэтому они и ушли.

  • Фоменко покинул ЦСКА летом вместе с главным тренером Владимиром Федотовым.
  • Сейчас москвичи при Марко Николиче идут на 5-м месте РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Парагвай. Примера ЦСКА Спартак Динамо Медина Хесус Карраскаль Хорхе Фоменко Олег
Комментарии (6)
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MazaiNN
1727689103
Работа должна приносить доход. Все остальное хобби. Так что тут все логично.
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DOCTOR PENALTY
1727689457
Аплодисменты агентам этих двоих. ""
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Snek
1727691261
Одного купили выгоднее, чем продали, второй был свободным агентом и его продали. ЦСКА ничего не потерял на этом, кроме того, что в команде скоро играть некому будет.
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FanatSerj
1727696647
Да я прям уж так не сказал бы что Карраскаль прям жилы рвёт за Динамо, да видно что талантливый может выдать на носовом платке шедевр, но это больше так, пару раз порадовать, в "таскании рояля" его не увидишь.
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