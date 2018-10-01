Фоменко: «У Ари мышечный спазм. Надеемся, ничего серьезного»

Лучше бы Локо его приобрел вместо Феди!
Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко рассказал о повреждении форварда команды Ари в матче с «Динамо».
«У него мышечный спазм. Надеемся, что ничего серьезного. Завтра точный диагноз покажет обследование.
В раздевалке Ари был на позитиве. Это главное», – сказал Фоменко.
Бразилец, отметившийся голом, получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 85-й минуте игры. К этому моменту краснодарцы использовали все свои замены и доигрывали встречу вдесятером.
В этом сезоне Ари провел в Премьер-лиге четыре матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.