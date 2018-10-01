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    Фоменко: «У Ари мышечный спазм. Надеемся, ничего серьезного»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко рассказал о повреждении форварда команды Ари в матче с «Динамо».

    «У него мышечный спазм. Надеемся, что ничего серьезного. Завтра точный диагноз покажет обследование.

    В раздевалке Ари был на позитиве. Это главное», – сказал Фоменко.

    Бразилец, отметившийся голом, получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 85-й минуте игры. К этому моменту краснодарцы использовали все свои замены и доигрывали встречу вдесятером.

    В этом сезоне Ари провел в Премьер-лиге четыре матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Р-Спорт

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    01.10.2018 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 октября 2018, 12:04

      Лучше бы Локо его приобрел вместо Феди!

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