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  • Фоменко: «У Ари мышечный спазм. Надеемся, ничего серьезного»

Фоменко: «У Ари мышечный спазм. Надеемся, ничего серьезного»

1 октября 2018, 07:15
1

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко рассказал о повреждении форварда команды Ари в матче с «Динамо».

«У него мышечный спазм. Надеемся, что ничего серьезного. Завтра точный диагноз покажет обследование.

В раздевалке Ари был на позитиве. Это главное», – сказал Фоменко.

Бразилец, отметившийся голом, получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 85-й минуте игры. К этому моменту краснодарцы использовали все свои замены и доигрывали встречу вдесятером.

В этом сезоне Ари провел в Премьер-лиге четыре матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари Фоменко Олег
Комментарии (1)
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Fan Loko mik
1538384681
Лучше бы Локо его приобрел вместо Феди!
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