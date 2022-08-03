«Сочи» не попрощался и не поблагодарил штаб Федотова перед его уходом в ЦСКА

Сочи собирался поблагодарить Федотова, но при одном условии.
Руководство «Сочи» не встречалось с штабом главного тренера Владимира Федотова перед его уходом в ЦСКА. Об этом сообщил его помощник Олег Фоменко.
— Общение с руководством «Сочи» было?
— Нет. Ни спасибо, ни до свидания, ни «удачи», как обычно бывает. Набрать недолго по телефону, но до сих пор не было звонков.
- Федотов работал в «Сочи» с 2019 по 2022 год.
- С ним команда взяла серебро РПЛ.
- Сейчас ЦСКА только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.