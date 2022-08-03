«Сочи» не попрощался и не поблагодарил штаб Федотова перед его уходом в ЦСКА

Руководство «Сочи» не встречалось с штабом главного тренера Владимира Федотова перед его уходом в ЦСКА. Об этом сообщил его помощник Олег Фоменко.

— Общение с руководством «Сочи» было?

— Нет. Ни спасибо, ни до свидания, ни «удачи», как обычно бывает. Набрать недолго по телефону, но до сих пор не было звонков.