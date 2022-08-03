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    «Сочи» не попрощался и не поблагодарил штаб Федотова перед его уходом в ЦСКА

    Руководство «Сочи» не встречалось с штабом главного тренера Владимира Федотова перед его уходом в ЦСКА. Об этом сообщил его помощник Олег Фоменко.

    — Общение с руководством «Сочи» было?

    — Нет. Ни спасибо, ни до свидания, ни «удачи», как обычно бывает. Набрать недолго по телефону, но до сих пор не было звонков.

    • Федотов работал в «Сочи» с 2019 по 2022 год.
    • С ним команда взяла серебро РПЛ.
    • Сейчас ЦСКА только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2022 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3034

      acor94 1 минуту назад

      Сочи собирался поблагодарить Федотова, но при одном условии.

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