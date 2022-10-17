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  • Фоменко вспомнил, что Абаскаль кричал Федотову в перерве матча ЦСКА – «Спартак»

Фоменко вспомнил, что Абаскаль кричал Федотову в перерве матча ЦСКА – «Спартак»

17 октября 2022, 16:17
3

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о конфликте Владимира Федотова с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

  • Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
  • ЦСКА забил первый гол в дерби после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

— У Владимира Федотова возник конфликт с Гильермо Абаскалем. Как вы видели эпизод?

— Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то fair play. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком fair play можно говорить?

— А что произошло в перерыве?

— Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про fair play. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.

— Понимаете ли такое эмоциональное поведение?

— У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир — все люди с разными эмоциями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Фоменко Олег Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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nik55
1666014946
долго до тебя доходило
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a_who
1666021358
Почему только конюшню слушают ???
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NewLife
1666022765
Включил дурака, или просто отключил совесть.
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