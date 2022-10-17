Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Фоменко вспомнил, что Абаскаль кричал Федотову в перерве матча ЦСКА – «Спартак»

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о конфликте Владимира Федотова с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    • Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • ЦСКА забил первый гол в дерби после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    — У Владимира Федотова возник конфликт с Гильермо Абаскалем. Как вы видели эпизод?

    — Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то fair play. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком fair play можно говорить?

    — А что произошло в перерыве?

    — Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про fair play. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.

    — Понимаете ли такое эмоциональное поведение?

    — У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир — все люди с разными эмоциями.

    Новости по теме
    Фоменко – о первом голе ЦСКА: «Зобнин потерял мяч, а потом начал махать руками. Либо выбивай в аут, либо продолжай игру»
    «Спартак» обратился в ЭСК по итогам дерби с ЦСКА 7
    Маслов: «В начале дерби с ЦСКА было много околофутбольных вещей. Футбола совсем не было» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +278

      Номэд 40 минут назад

      Он подбежал и сказал про КАКОЙ-ТО fair play...
      Вот этой фразой всё сказано. Сразу вспоминается матч сучи - Ростов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7628

      nik55 50 минут назад

      долго до тебя доходило

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11