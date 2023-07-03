Тренер ЦСКА Фоменко ответил на слова Карпина о медалях в РПЛ

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о своем отношении к заявлению Валерия Карпина про бессмысленность любых медалей, кроме золотых.

Главный тренер «Ростова» и сборной России сказал: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания. Существует только чемпион и команды, которые вылетают».

– А Карпин считает, радоваться серебру – пережиток. Что скажете?

– По мне – нормально. Вот уже два сезона радуемся!