Тренер ЦСКА Фоменко ответил на слова Карпина о медалях в РПЛ

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о своем отношении к заявлению Валерия Карпина про бессмысленность любых медалей, кроме золотых.
Главный тренер «Ростова» и сборной России сказал: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания. Существует только чемпион и команды, которые вылетают».
– А Карпин считает, радоваться серебру – пережиток. Что скажете?
– По мне – нормально. Вот уже два сезона радуемся!
- ЦСКА финишировал 2-м в РПЛ в сезоне-2022/23 и выиграл Кубок России.
- До этого Фоменко в штабе Владимира Федотова становился серебряным призером чемпионата с «Сочи».
Источник: Sport24