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  • Тренер ЦСКА Фоменко ответил на слова Карпина о медалях в РПЛ

Тренер ЦСКА Фоменко ответил на слова Карпина о медалях в РПЛ

3 июля 2023, 08:48
5

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о своем отношении к заявлению Валерия Карпина про бессмысленность любых медалей, кроме золотых.

Главный тренер «Ростова» и сборной России сказал: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания. Существует только чемпион и команды, которые вылетают».

– А Карпин считает, радоваться серебру – пережиток. Что скажете?

– По мне – нормально. Вот уже два сезона радуемся!

  • ЦСКА финишировал 2-м в РПЛ в сезоне-2022/23 и выиграл Кубок России.
  • До этого Фоменко в штабе Владимира Федотова становился серебряным призером чемпионата с «Сочи».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Карпин Валерий Фоменко Олег
Комментарии (5)
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odessakmv
1688384449
ну, если честно, ХЗ .... вроде в чем-то и Карпин прав, а вроде и Фоменко....в кубке еще да, проиграв финал, серебряным медалям не радуешься, а в чемпионате очень даже....
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zigbert
1688390872
Все лучше чем ничего. Для игрока получившего медаль хоть какая то память. Тем более если она у него будет единственная за всю карьеру.
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RUSARM
1688401414
Обижен чем то карпуша!! Но на обиженных воду возят и еще кладут что то!!!
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