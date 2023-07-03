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    • Тренер ЦСКА Фоменко ответил на слова Карпина о медалях в РПЛ

    Тренер ЦСКА Фоменко ответил на слова Карпина о медалях в РПЛ

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о своем отношении к заявлению Валерия Карпина про бессмысленность любых медалей, кроме золотых.

    Главный тренер «Ростова» и сборной России сказал: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания. Существует только чемпион и команды, которые вылетают».

    – А Карпин считает, радоваться серебру – пережиток. Что скажете?

    – По мне – нормально. Вот уже два сезона радуемся!

    • ЦСКА финишировал 2-м в РПЛ в сезоне-2022/23 и выиграл Кубок России.
    • До этого Фоменко в штабе Владимира Федотова становился серебряным призером чемпионата с «Сочи».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +718

      RUSARM 4 часа назад

      Обижен чем то карпуша!! Но на обиженных воду возят и еще кладут что то!!!

      0
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      Рейтинг: +101849

      zigbert 7 часов назад

      Все лучше чем ничего. Для игрока получившего медаль хоть какая то память. Тем более если она у него будет единственная за всю карьеру.

      0
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      Рейтинг: +235

      odessakmv 9 часов назад

      ну, если честно, ХЗ .... вроде в чем-то и Карпин прав, а вроде и Фоменко....в кубке еще да, проиграв финал, серебряным медалям не радуешься, а в чемпионате очень даже....

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