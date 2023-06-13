Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Радоваться серебряным или бронзовым медалям – пережитки советского воспитания»

Карпин: «Радоваться серебряным или бронзовым медалям – пережитки советского воспитания»

13 июня 2023, 13:21
27

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему считает бессмысленным завоевание любых медалей в РПЛ, кроме золотых.

– На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?

– Мотивация – финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания.

В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают.

Чемпион – «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» – третье, «Ростов» – четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу – прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках.

Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.

– То есть вам ближе позиция Жозе?

– Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают.

– Вы говорили, что вам пофиг на отсутствие трофеев в тренерской карьере. Выходит, что на вторые и третьи места вам тоже пофиг. Что тогда главное?

– Я не говорю, что мне пофиг на трофеи, а то, что цели могут быть разными, в зависимости от возможностей команд.

А что до «Ростова», то важно то, что со всеми нашими сложностями мы заняли четвертое место и на протяжении всего сезона пытались играть в футбол.

Наш последний матч в этом розыгрыше Кубка был с «Краснодаром». Сыграли 1:1, а по пенальти проиграли. Но то, как мы играли именно в этом матче – самая большая награда для меня.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
777+
1686654480
Карпин противоречит сам себе... У нас в Российском чемпионате в лучшие годы претендентов на первое место было 2-3, а сейчас и того меньше. Условному Оренбургу или Уралу занять 3-е место, это как Бенфике выиграть ЛЧ - возможно, при определенных условиях... Что нам на Европу смотреть? Да и в Европе не все так считают, как говорит Карпин.
Ответить
zra78
1686655154
Ну и мудень...
Ответить
BRO_football
1686657794
Фанаты вспомнят. Для них важно, какое место клуб занял в таблице. Например, ЦСКА выше Спартака, а это уже хорошо.
Ответить
zigbert
1686657943
Ну если Карпин так считает это его право. Только почему бы и не порадоваться серебру или бронзе? Это наши традиции. Здесь надо отметить не только советские времена. Чемпионат России проводится уже более 30 лет и менять регламент нет никакого смысла.
Ответить
subbotaspartak
1686658793
Ну ты то из СССР! Вот и не радуешься
Ответить
neim
1686660006
Карпуха опять отличился своей тупостью и глупостью в рассуждениях. Ну не можешь ты адекватно изьясняться, не мучай жопу (рот).
Ответить
НикКин
1686662818
А смысл тогда вообще выходить на поле и играть вот поэтому наш футбол и в жопе что это не нужно то не нужно ДЕБИЛЫ
Ответить
VVM1964
1686665187
"Голодная лисица увидела виноградную лозу со свисающими гроздьями и хотела до них добраться, да не смогла; и, уходя прочь, сказала сама себе: «Они еще зеленые!»" - есть такая басня, видимо про это ...
Ответить
шахта Заполярная
1686671433
Накласть мне что там в европе и в испании, мы в России живем. Карпуша, а ведь ты лукавишь, если бы Ростов взял медали, то ты бы по другому пел, ну а так только деревянные, вот по этому и обидно.
Ответить
neveldomha
1686679469
Так нельзя относиться к своей работе.
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
7
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
18
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
12
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
18
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
12
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
2
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
7
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
8
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+