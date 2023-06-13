Карпин: «Радоваться серебряным или бронзовым медалям – пережитки советского воспитания»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему считает бессмысленным завоевание любых медалей в РПЛ, кроме золотых.

– На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?

– Мотивация – финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания.

В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают.

Чемпион – «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» – третье, «Ростов» – четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу – прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках.

Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.

– То есть вам ближе позиция Жозе?

– Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают.

– Вы говорили, что вам пофиг на отсутствие трофеев в тренерской карьере. Выходит, что на вторые и третьи места вам тоже пофиг. Что тогда главное?

– Я не говорю, что мне пофиг на трофеи, а то, что цели могут быть разными, в зависимости от возможностей команд.

А что до «Ростова», то важно то, что со всеми нашими сложностями мы заняли четвертое место и на протяжении всего сезона пытались играть в футбол.

Наш последний матч в этом розыгрыше Кубка был с «Краснодаром». Сыграли 1:1, а по пенальти проиграли. Но то, как мы играли именно в этом матче – самая большая награда для меня.