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    • Карпин: «Радоваться серебряным или бронзовым медалям – пережитки советского воспитания»

    Карпин: «Радоваться серебряным или бронзовым медалям – пережитки советского воспитания»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему считает бессмысленным завоевание любых медалей в РПЛ, кроме золотых.

    – На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?

    – Мотивация – финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания.

    В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают.

    Чемпион – «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» – третье, «Ростов» – четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу – прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках.

    Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.

    – То есть вам ближе позиция Жозе?

    – Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают.

    – Вы говорили, что вам пофиг на отсутствие трофеев в тренерской карьере. Выходит, что на вторые и третьи места вам тоже пофиг. Что тогда главное?

    – Я не говорю, что мне пофиг на трофеи, а то, что цели могут быть разными, в зависимости от возможностей команд.

    А что до «Ростова», то важно то, что со всеми нашими сложностями мы заняли четвертое место и на протяжении всего сезона пытались играть в футбол.

    Наш последний матч в этом розыгрыше Кубка был с «Краснодаром». Сыграли 1:1, а по пенальти проиграли. Но то, как мы играли именно в этом матче – самая большая награда для меня.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101719

      zigbert 10 минут назад

      Ну если Карпин так считает это его право. Только почему бы и не порадоваться серебру или бронзе? Это наши традиции. Здесь надо отметить не только советские времена. Чемпионат России проводится уже более 30 лет и менять регламент нет никакого смысла.

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      Рейтинг: +12275

      BRO_football 12 минут назад

      Фанаты вспомнят. Для них важно, какое место клуб занял в таблице. Например, ЦСКА выше Спартака, а это уже хорошо.

      0
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      Рейтинг: +23

      rumit89 52 минуты назад

      Абсолютно согласен с Валерием Георгиевичем ,что после известных событий прошлого года в чемпионате есть только пять важных мест за которые надо биться , это первое место и четыре последних места (вернее чтобы там не оказаться), по сути все остальное не имеет значения. Например кто может сказать, что дало Сочи второе место в прошлом сезоне и я кстати думаю если бы второе место было бы важно, то Динамо бы так не сыграло в матче с Сочи который по сути был как раз матчем за второе место.

      0
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      Рейтинг: +33836

      zra78 56 минут назад

      Ну и мудень...

      0
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      Рейтинг: +1515

      777+ 1 час назад

      Карпин противоречит сам себе... У нас в Российском чемпионате в лучшие годы претендентов на первое место было 2-3, а сейчас и того меньше. Условному Оренбургу или Уралу занять 3-е место, это как Бенфике выиграть ЛЧ - возможно, при определенных условиях... Что нам на Европу смотреть? Да и в Европе не все так считают, как говорит Карпин.

      3
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      Рейтинг: +112

      E5 1 час назад

      "Я верю, что, то, что тебя не убивает, делает тебя страннее"

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      Рейтинг: +14128

      R_a_i_n 1 час назад

      Советское воспитание сейчас редкость. Есть у него чему поучиться. Клинер например не так давно хвастался своим воспитанием. Советское видимо еще...

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      Рейтинг: +25125

      bset 1 час назад

      А я наоборот не понимаю этих снятых медалей, а уж тем более выкинутых в зрителей. Будто бы последний проигранный матч нивелирует всю предыдущую работу, все предыдущие победы. И у меня нет никакого советского воспитания.

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