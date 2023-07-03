Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер ЦСКА – Карраскалю: «Что с тобой, родной?»

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко порассуждал о спаде в игре полузащитника Хорхе Карраскаля.

    • Колумбиец после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
    • Всего в прошедшем сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
    • Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.

    – Что этой весной с Карраскалем?

    – Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?» (смеется).

    Есть требования к игре в обороне и в атаке. Не выполняешь их – не играешь. Неприкасаемых нет.

    Да, что у Хорхе не отнять – хочет играть в футбол. И умеет играть. И отбирать мяч он тоже умеет.

    – Просто не хочет.

    – Где-то подзасыпает, подвисает. Кто-то, как потеряет мяч, начинает расстраиваться, а кто-то собирается и идет его отбирать.

    Мы часто говорим футболистам: «Вы же потеряли мяч не потому, что именно так хотели». Потерял – вопросов нет. Вопросы – только когда не вступишь за этим мячом в единоборство.

    Новости по теме
    ЦСКА снова продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду «Уралу»
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 16
    Тренер ЦСКА Фоменко ответил на слова Карпина о медалях в РПЛ 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23157

      Persona_non_Grata 1 час назад

      "Ах, няня, няня, я тоскую, Мне тошно, милая моя: Я плакать, я рыдать готов!.." - есть более вольная трактовка, но я не решусь озвучить - забанят !!! )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 