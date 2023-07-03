Тренер ЦСКА – Карраскалю: «Что с тобой, родной?»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко порассуждал о спаде в игре полузащитника Хорхе Карраскаля.

Колумбиец после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.

Всего в прошедшем сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).

Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.

– Что этой весной с Карраскалем?

– Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?» (смеется).

Есть требования к игре в обороне и в атаке. Не выполняешь их – не играешь. Неприкасаемых нет.

Да, что у Хорхе не отнять – хочет играть в футбол. И умеет играть. И отбирать мяч он тоже умеет.

– Просто не хочет.

– Где-то подзасыпает, подвисает. Кто-то, как потеряет мяч, начинает расстраиваться, а кто-то собирается и идет его отбирать.

Мы часто говорим футболистам: «Вы же потеряли мяч не потому, что именно так хотели». Потерял – вопросов нет. Вопросы – только когда не вступишь за этим мячом в единоборство.