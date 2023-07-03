Тренер ЦСКА – Карраскалю: «Что с тобой, родной?»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко порассуждал о спаде в игре полузащитника Хорхе Карраскаля.
- Колумбиец после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
- Всего в прошедшем сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
- Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.
– Что этой весной с Карраскалем?
– Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?» (смеется).
Есть требования к игре в обороне и в атаке. Не выполняешь их – не играешь. Неприкасаемых нет.
Да, что у Хорхе не отнять – хочет играть в футбол. И умеет играть. И отбирать мяч он тоже умеет.
– Просто не хочет.
– Где-то подзасыпает, подвисает. Кто-то, как потеряет мяч, начинает расстраиваться, а кто-то собирается и идет его отбирать.
Мы часто говорим футболистам: «Вы же потеряли мяч не потому, что именно так хотели». Потерял – вопросов нет. Вопросы – только когда не вступишь за этим мячом в единоборство.
Источник: Sport24