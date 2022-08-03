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    Фоменко: «Подвозили на командном автобусе двух парней. Расплатились гранатами»

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко вспомнил времена, как в 90-е годы играл на Северном Кавказе.

    – Соперники массово отказывались ехать в Грозный, зато футбол посещал Джохар Дудаев. И вроде бы после дерби с «Тереком» были оружейные презенты.

    – Не знаю, я в 1992-м уехал из Грозного. Вообще, Дудаев тяготел к «Тереку» как к республиканской команде. «Эрзу» был частным клубом, его финансировал бизнесмен Русланбек Лорсанов.

    – Застали жесткие времена в Грозном?

    – Пересидел ночные бомбежки и уехал за неделю до штурма города, как раз коридор открыли. Сестренка была сотрудником управления ФСБ, в период, когда Грозный переходил из рук в руки, дома лежал небольшой арсенал – гранаты, патроны. Без ясной цели. В ту пору этим нельзя было удивить, шли боевые действия, никто не обращал внимания.

    Позже приехал в Грозный с буденновской «Жемчужиной». Сыграли, на обратном пути остановились на чеченском рыночке, подходят два парня с оружием: «Не подбросите в соседнее село?». Как откажешь? «Садитесь в автобус». Команда слегка напряглась, но ребята доброжелательные, ведут себя спокойно. Доезжаем до места, высаживаются: «Сколько с нас?» – «Ничего не надо». – «Так не пойдет». И кладут на приборную панель две гранаты. Водитель руль бросил, глаза квадратные. Вернулись в Буденновск, сдали в милицию, как положено.

    • Фоменко – уроженец Грозного.
    • Больше всего матчей в карьере Фоменко провел за «Амкар» (1997-2002 годы).
    • Тренирует Фоменко с 2010 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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