Фоменко: «Подвозили на командном автобусе двух парней. Расплатились гранатами»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко вспомнил времена, как в 90-е годы играл на Северном Кавказе.

– Соперники массово отказывались ехать в Грозный, зато футбол посещал Джохар Дудаев. И вроде бы после дерби с «Тереком» были оружейные презенты.

– Не знаю, я в 1992-м уехал из Грозного. Вообще, Дудаев тяготел к «Тереку» как к республиканской команде. «Эрзу» был частным клубом, его финансировал бизнесмен Русланбек Лорсанов.

– Застали жесткие времена в Грозном?

– Пересидел ночные бомбежки и уехал за неделю до штурма города, как раз коридор открыли. Сестренка была сотрудником управления ФСБ, в период, когда Грозный переходил из рук в руки, дома лежал небольшой арсенал – гранаты, патроны. Без ясной цели. В ту пору этим нельзя было удивить, шли боевые действия, никто не обращал внимания.

Позже приехал в Грозный с буденновской «Жемчужиной». Сыграли, на обратном пути остановились на чеченском рыночке, подходят два парня с оружием: «Не подбросите в соседнее село?». Как откажешь? «Садитесь в автобус». Команда слегка напряглась, но ребята доброжелательные, ведут себя спокойно. Доезжаем до места, высаживаются: «Сколько с нас?» – «Ничего не надо». – «Так не пойдет». И кладут на приборную панель две гранаты. Водитель руль бросил, глаза квадратные. Вернулись в Буденновск, сдали в милицию, как положено.