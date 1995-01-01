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    Экс-тренер «Краснодара» Фоменко: «Галицкий не лезет в тренировочный процесс»

    Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко опроверг слухи о вмешательстве владельца клуба Сергея Галицкого в работу тренерского штаба.

    – Многие считают, что Галицкий слишком давит на тренеров, и самостоятельным специалистам с ним невозможно работать. Это правда?

    – В том, что касается тренировочного процесса, Сергей Николаевич задает вопросы, но никуда вообще не лезет. Просто он всегда хочет понять, почему что-то происходит. Те же замены – почему так, а не эдак? Почему стенка стоит здесь, а не там? А вот так пробовали?

    Он дает возможность всем развиваться и ошибаться. Если ты ошибся – проблем нет. Главное, чтобы не повторял эту ошибку. Если повторил – значит, не учишься, и это уже другая проблема.

    Да, он много дискутирует, спорит. Может, это и называется давлением? Потому что почти за 10 лет ни разу не видел, чтобы Галицкий потребовал от тренера ставить какого-то игрока в состав.

    – А нет такого, что у него есть любимчики, которых он хочет всегда видеть в составе? Например, того же Кайо?

    – Не думаю. Тот же, Кайо, несмотря на все его «привозы», выдавал и немало хороших игр, но они быстро забываются. Для меня он по всем характеристикам больше защитник, чем опорный полузащитник. Его покупали на позицию опорника, но, когда он был у меня в «Краснодаре-2», то я увидел сумасшедшую скорость, отличное ведение единоборств.

    С ним нужно много работать в плане обучения игре в обороне. Но, в моем понимании, до сих пор из него может получиться очень хороший защитник. Вопрос в том, обучаем он или нет.

    • Фоменко работал в «Краснодаре» с 2010 по 2019 год.
    • Сейчас он входит в тренерский штаб «Сочи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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