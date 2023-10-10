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    • Тренер ЦСКА объяснил продажу Карраскаля: «Не встает с задницы»

    Тренер ЦСКА объяснил продажу Карраскаля: «Не встает с задницы»

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко признался, что в клубе не жалеют об уходе Хорхе Карраскаля.

    ЦСКА продал колумбийца в «Динамо» за 3,5 миллиона евро. Полузащитник провел за новую команду пять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

    – Карраскаль недоработывает уже в «Динамо»: при голах «Пари НН» и «Ахмата». Что вы чувствуете в такие моменты? Правильно продали?

    – Поэтому и продали. Даже в «Динамо» были игры, когда он катится, не встает с задницы. Просто эпизодами выключается. Мы говорили: «Хорхе, ты умеешь играть в футбол, но только когда ты полностью сконцентрирован на игре». К сожалению, его хватает ненадолго. Первые пять туров в прошлом сезоне он бежал, потому что прошел сборы. Если он выключается – все. И страдает вся команда. Это непозволительно.

    – Когда у ЦСКА не хватало игроков, вы все равно его не использовали.

    – Нужно использовать мотивированного футболиста.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    10.10.2023 09:46
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1696940696
    Время покажет кто прав, хотя в Динамо он пока играет без особого успеха.
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