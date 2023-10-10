Тренер ЦСКА объяснил продажу Карраскаля: «Не встает с задницы»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко признался, что в клубе не жалеют об уходе Хорхе Карраскаля.

ЦСКА продал колумбийца в «Динамо» за 3,5 миллиона евро. Полузащитник провел за новую команду пять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

– Карраскаль недоработывает уже в «Динамо»: при голах «Пари НН» и «Ахмата». Что вы чувствуете в такие моменты? Правильно продали?

– Поэтому и продали. Даже в «Динамо» были игры, когда он катится, не встает с задницы. Просто эпизодами выключается. Мы говорили: «Хорхе, ты умеешь играть в футбол, но только когда ты полностью сконцентрирован на игре». К сожалению, его хватает ненадолго. Первые пять туров в прошлом сезоне он бежал, потому что прошел сборы. Если он выключается – все. И страдает вся команда. Это непозволительно.

– Когда у ЦСКА не хватало игроков, вы все равно его не использовали.

– Нужно использовать мотивированного футболиста.