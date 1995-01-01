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    Тренер «Сочи» Фоменко – о победе 10:1 над «Ростовом»: «Если бы мы пошли навстречу, нам бы аплодировали и говорили: «До встречи в ФНЛ»

    Олег Фоменко, тренер «Сочи», полагает, что в случае переноса летнего матча с «Ростовом» (10:1) сочинцы вылетели бы в ФНЛ. Основа гостей не смогла сыграть из-за вспышки коронавируса.

    «Слухи о том, что «Ростов» привезет детей, ходили с утра дня игры, но точно мы обо всем узнали, когда они выложили в инстаграм фото из аэропорта. Мы не могли быть до конца уверены, что это не слухи, – «Ростов» два раза пытался избежать матча.

    Мы немного понимали, что происходит, но все было неофициально. Если люди заболели 12 июня, наверное, «Ростов» мог к нам обратиться 13-14-го. Мы планировали нагрузку, готовились к игре, а 18 июня нам говорят: «Давайте перенесем». Почему они раньше не сказали?

    Каждый решал свои вопросы. У нас была задача остаться в РПЛ. «Ростов» хотел решить свои за счет «Сочи».

    Пресс-служба «Ростова» сработала на опережение. Они пытались себя обелить – по сути, у них это получилось.

    «Сочи» не нарушил ни одного пункта регламента. Тогда мы не знали, что будет дальше, – а через месяц у нас с коронавирусом свалились девять человек.

    Если бы мы пошли навстречу «Ростову», заняли бы 15-е место и вылетели бы в ФНЛ. Нам бы аплодировали и говорили «Вот вы красавцы, до встречи в ФНЛ», – сказал Фоменко Sports.ru.

    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
    • Прошлый сезон был для «Сочи» дебютным в РПЛ.
    • Фоменко до «Сочи» работал тренером «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +343

      alll-333 24 минуты назад

      ему больше нравится, как сейчас говорят: ваше место на помойке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4687

      Hektor 84 1 час назад

      Вы твари переобутые место вам в фнл, а затем в ЛФК. Чтож вы сами молодежку не выставили на последних два тура? Было бы к вам уважение если бы против Ростова тоже молодежку выставили. А так позор вам. А так Газпром один фарм клуб спасал , а другой топил. Ну правильно ведь Оренбург напрямую Газпромом спонсируется. Что то скрыть надо было, так сказать следы заметали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +314

      klimovich 1 час назад

      М... Вроде же сначала чуть ли не он же говорил, что переносить было некуда, потому переносить не будем? Теперь уже оказывается, все было по другому.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3229

      KPCCSPB 1 час назад

      А больше всего спортоковские недовольны... А то чуть место Сочи не заняли, оно и понятно

      0
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      Рейтинг: +28

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Петушиный клуб, как и старший хозяин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2614

      Cleaner 1 час назад

      Наконец то Сочи ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛ, что не вылетел в ФНЛ только благодаря детям из Ростова!!!

      4
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      Рейтинг: +5003

      Борат 2 часа назад

      победу над ростовом осуждаю, а вот рылов на радость всей стране нагнули !
      гыгы

      2
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