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  • Тренер «Сочи» Фоменко – о победе 10:1 над «Ростовом»: «Если бы мы пошли навстречу, нам бы аплодировали и говорили: «До встречи в ФНЛ»

Тренер «Сочи» Фоменко – о победе 10:1 над «Ростовом»: «Если бы мы пошли навстречу, нам бы аплодировали и говорили: «До встречи в ФНЛ»

5 августа 2020, 11:27
8

Олег Фоменко, тренер «Сочи», полагает, что в случае переноса летнего матча с «Ростовом» (10:1) сочинцы вылетели бы в ФНЛ. Основа гостей не смогла сыграть из-за вспышки коронавируса.

«Слухи о том, что «Ростов» привезет детей, ходили с утра дня игры, но точно мы обо всем узнали, когда они выложили в инстаграм фото из аэропорта. Мы не могли быть до конца уверены, что это не слухи, – «Ростов» два раза пытался избежать матча.

Мы немного понимали, что происходит, но все было неофициально. Если люди заболели 12 июня, наверное, «Ростов» мог к нам обратиться 13-14-го. Мы планировали нагрузку, готовились к игре, а 18 июня нам говорят: «Давайте перенесем». Почему они раньше не сказали?

Каждый решал свои вопросы. У нас была задача остаться в РПЛ. «Ростов» хотел решить свои за счет «Сочи».

Пресс-служба «Ростова» сработала на опережение. Они пытались себя обелить – по сути, у них это получилось.

«Сочи» не нарушил ни одного пункта регламента. Тогда мы не знали, что будет дальше, – а через месяц у нас с коронавирусом свалились девять человек.

Если бы мы пошли навстречу «Ростову», заняли бы 15-е место и вылетели бы в ФНЛ. Нам бы аплодировали и говорили «Вот вы красавцы, до встречи в ФНЛ», – сказал Фоменко Sports.ru.

  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
  • Прошлый сезон был для «Сочи» дебютным в РПЛ.
  • Фоменко до «Сочи» работал тренером «Краснодара».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Фоменко Олег
Комментарии (8)
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AZ
1596617709
Вообщем понял, что такое сочи просцало бы Ростову, будь он в основном составе
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klimovich
1596618506
М... Вроде же сначала чуть ли не он же говорил, что переносить было некуда, потому переносить не будем? Теперь уже оказывается, все было по другому.
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Hektor 84
1596619882
Вы твари переобутые место вам в фнл, а затем в ЛФК. Чтож вы сами молодежку не выставили на последних два тура? Было бы к вам уважение если бы против Ростова тоже молодежку выставили. А так позор вам. А так Газпром один фарм клуб спасал , а другой топил. Ну правильно ведь Оренбург напрямую Газпромом спонсируется. Что то скрыть надо было, так сказать следы заметали.
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Просто-333
1596622798
ему больше нравится, как сейчас говорят: ваше место на помойке
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Sergh4
1596624805
Ну и козел же этот фоменко
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Axe111
1596629944
Помойный клубик фу
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