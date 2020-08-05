Тренер «Сочи» Фоменко – о победе 10:1 над «Ростовом»: «Если бы мы пошли навстречу, нам бы аплодировали и говорили: «До встречи в ФНЛ»

Олег Фоменко, тренер «Сочи», полагает, что в случае переноса летнего матча с «Ростовом» (10:1) сочинцы вылетели бы в ФНЛ. Основа гостей не смогла сыграть из-за вспышки коронавируса.

«Слухи о том, что «Ростов» привезет детей, ходили с утра дня игры, но точно мы обо всем узнали, когда они выложили в инстаграм фото из аэропорта. Мы не могли быть до конца уверены, что это не слухи, – «Ростов» два раза пытался избежать матча.

Мы немного понимали, что происходит, но все было неофициально. Если люди заболели 12 июня, наверное, «Ростов» мог к нам обратиться 13-14-го. Мы планировали нагрузку, готовились к игре, а 18 июня нам говорят: «Давайте перенесем». Почему они раньше не сказали?

Каждый решал свои вопросы. У нас была задача остаться в РПЛ. «Ростов» хотел решить свои за счет «Сочи».

Пресс-служба «Ростова» сработала на опережение. Они пытались себя обелить – по сути, у них это получилось.

«Сочи» не нарушил ни одного пункта регламента. Тогда мы не знали, что будет дальше, – а через месяц у нас с коронавирусом свалились девять человек.

Если бы мы пошли навстречу «Ростову», заняли бы 15-е место и вылетели бы в ФНЛ. Нам бы аплодировали и говорили «Вот вы красавцы, до встречи в ФНЛ», – сказал Фоменко Sports.ru.