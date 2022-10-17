Тренер ЦСКА: «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым другие люди»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о поведении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Не видели, как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался VAR?

— Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться — это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает — значит, все великолепно.

Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.