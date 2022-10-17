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    Тренер ЦСКА: «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым другие люди»

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о поведении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    — Не видели, как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался VAR?

    — Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться — это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает — значит, все великолепно.

    Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.

    • Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5851

      subbotaspartak 1 час назад

      На поле вултузят пацанов из Ростова...Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся... ФЕЕР ПЛЕЙ...

      4
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      Рейтинг: +919

      Красногвардейчик 1 час назад

      Вообще срамтак команда-шапито))) То Чудеско в трико по кромке прыгал, то вот эта рыжая)))

      2
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      Рейтинг: +1106

      шахта Заполярная > Красногвардейчик 1 час назад

      Какое руководство в конюшне, такие и болелы или какие болелы такое и руководство. Жлобы.

      3
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      Рейтинг: +272

      FCSpartakM 1 час назад

      Федотов выбрал модель говноеда , видимо, судя по его поступкам по ходу тренерской карьеры

      11
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      Рейтинг: +647

      111ax > FCSpartakM 1 час назад

      т.е. по-твоему Абаскаль ведет себя более прилично, достойно, спокойно, по-мужски, по-взрослому, более подобающе согласно занимаемой должности?

      1
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      Рейтинг: +5737

      Павелий > FCSpartakM 52 минуты назад

      В Зенит метит.

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