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  • Тренер «Сочи» – о поражении от «Зенита»: «Было видно, что поддавков не было. Они обыгрывают много команд – все поддаются?»

Тренер «Сочи» – о поражении от «Зенита»: «Было видно, что поддавков не было. Они обыгрывают много команд – все поддаются?»

17 октября 2020, 17:34
11

Тренер «Сочи» Олег Фоменко ответил на вопросы о матче 11-го тура РПЛ против «Зенита», в котором петербуржцы победили со счетом 3:1.

– Проигрывать всегда обидно, комментировать что-то на горячую голову тяжело. Нас наказали за наши ошибки, больше добавить нечего.

– Что скажете тем, кто будет говорить об игре в поддавки?

– Вы знаете, чтобы говорить, нужно было посмотреть игру. Сегодня было видно, что поддавков не было.

Мы хотели победить, проигрывая 0:2, пытались отыграться, забили. Дальше в завершающей стадии чего-то не хватало. «Зенит» обыгрывает очень много команд – все с ними играют в поддавки?

– Каким был план на игру?

– Планировали высоко прессинговать, потому что знали сильные стороны «Зенита», пытались их нивелировать. В первом тайме игра не получилась. Во втором тайме провели замены, изначальный план сработал. Просто не получилось забить больше.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Фоменко Олег
Комментарии (11)
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Hektor 84
1602947026
Не пались идиот. И так над вами вся страна смеется.
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Zenit2312
1602949577
Промолчал бы лучше - умнее показался бы.Зенит вас нагнул бы в любом случае.
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Ганнибал Лектор
1602949856
Кто бы что ни сказал, сектанты будут уверены, что Сочи отдались. А еще, что в 2008 году Зенит во второсортном еврокубке купил игру с Баварией через тамбовскую ОПГ. И только ромбик настоящий и чистый, как мать Тереза. Титов не бромантанщик никакой, это все газовые подстроили. А те 1-18 - это неправда и происки бомжей. Живите дальше в своем розовом мире, малолетние оппозиционеры.
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Zenit2312
1602959970
Сочи это пидо расы конченные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ALEX ML
1602963131
Проговорился недалёкий
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