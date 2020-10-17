Тренер «Сочи» – о поражении от «Зенита»: «Было видно, что поддавков не было. Они обыгрывают много команд – все поддаются?»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко ответил на вопросы о матче 11-го тура РПЛ против «Зенита», в котором петербуржцы победили со счетом 3:1.

– Проигрывать всегда обидно, комментировать что-то на горячую голову тяжело. Нас наказали за наши ошибки, больше добавить нечего.

– Что скажете тем, кто будет говорить об игре в поддавки?

– Вы знаете, чтобы говорить, нужно было посмотреть игру. Сегодня было видно, что поддавков не было.

Мы хотели победить, проигрывая 0:2, пытались отыграться, забили. Дальше в завершающей стадии чего-то не хватало. «Зенит» обыгрывает очень много команд – все с ними играют в поддавки?

– Каким был план на игру?

– Планировали высоко прессинговать, потому что знали сильные стороны «Зенита», пытались их нивелировать. В первом тайме игра не получилась. Во втором тайме провели замены, изначальный план сработал. Просто не получилось забить больше.