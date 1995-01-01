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    Тренер «Сочи» – о поражении от «Зенита»: «Было видно, что поддавков не было. Они обыгрывают много команд – все поддаются?»

    Тренер «Сочи» Олег Фоменко ответил на вопросы о матче 11-го тура РПЛ против «Зенита», в котором петербуржцы победили со счетом 3:1.

    – Проигрывать всегда обидно, комментировать что-то на горячую голову тяжело. Нас наказали за наши ошибки, больше добавить нечего.

    – Что скажете тем, кто будет говорить об игре в поддавки?

    – Вы знаете, чтобы говорить, нужно было посмотреть игру. Сегодня было видно, что поддавков не было.

    Мы хотели победить, проигрывая 0:2, пытались отыграться, забили. Дальше в завершающей стадии чего-то не хватало. «Зенит» обыгрывает очень много команд – все с ними играют в поддавки?

    – Каким был план на игру?

    – Планировали высоко прессинговать, потому что знали сильные стороны «Зенита», пытались их нивелировать. В первом тайме игра не получилась. Во втором тайме провели замены, изначальный план сработал. Просто не получилось забить больше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5870

      Hektor 84 38 минут назад

      Не пались идиот. И так над вами вся страна смеется.

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