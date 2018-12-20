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    Главный тренер «Краснодара» Фоменко – о Галицком, Мамаеве, философии «Краснодара», лимите, деньгах, трансферах

    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко дал интервью Sport24. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О Сергее Галицком

    — Часто встречаете Галицкого?

    — На тренировках — очень часто, в последнее время прилетает к нам по два раза в неделю. Когда мы выигрываем, он очень позитивный. Но во время самого матча я его не вижу — он сидит на самом верху.

    О Павле Мамаеве

    — Когда все случилось, был в недоумении. Мое отношение к этому? Конечно, отрицательное.

    — Его потеря сильно повлияла на «Краснодар»?

    — Вы же сами видите, мы идем на втором месте. Команда как играла, так и играет. Поэтому я бы не сказал, что потеря Мамаева сильно сказалась на команде.

    О философии «Краснодара»

    — Опишите двумя словами, в чем уникальность «Краснодара»?

    — Философия, игра. Во всех остальных командах главное — это результат. У нас — игра. В России наш клуб не похож ни на кого.

    О лимите и зарплатах

    — Вы сказали про лимит. Он — зло?.

    — Его нужно убирать. Должна быть здоровая, честная конкуренция, тогда наши футболисты будут развиваться, а лимит их ограничивает.

    — Огромные деньги в нашем футболе их не ограничивают?

    — В европейском зарплаты тоже большие. И уж точно не стоит винить в этом игроков.

    О трансферах

    «Нужно укрепление в середину поля. Что касается задач — побеждать в каждом матче. А там уже сезон покажет, что мы заработали. Надо выиграть как можно больше встреч».

    Источник: Sport24

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    20.12.2018 23:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17614

      арейская 35 минут назад

      А Мурад Мусаев кто-же, не главный тренер?

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      Рейтинг: +74

      nice_taste 1 час назад

      а Кокорин это не потеря для зенита,зенит идёт на первом месте,вы же видите.

      лично я вижу как с Мамаевым была обыграна севилья,и как краснодар играл в европе без Мамаева

      о том,какие они люди и чего они заслуживают,я не говорю,и говорить не хочу

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