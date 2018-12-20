Главный тренер «Краснодара» Фоменко – о Галицком, Мамаеве, философии «Краснодара», лимите, деньгах, трансферах

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко дал интервью Sport24. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Сергее Галицком

— Часто встречаете Галицкого?

— На тренировках — очень часто, в последнее время прилетает к нам по два раза в неделю. Когда мы выигрываем, он очень позитивный. Но во время самого матча я его не вижу — он сидит на самом верху.

О Павле Мамаеве

— Когда все случилось, был в недоумении. Мое отношение к этому? Конечно, отрицательное.

— Его потеря сильно повлияла на «Краснодар»?

— Вы же сами видите, мы идем на втором месте. Команда как играла, так и играет. Поэтому я бы не сказал, что потеря Мамаева сильно сказалась на команде.

О философии «Краснодара»

— Опишите двумя словами, в чем уникальность «Краснодара»?

— Философия, игра. Во всех остальных командах главное — это результат. У нас — игра. В России наш клуб не похож ни на кого.

О лимите и зарплатах

— Вы сказали про лимит. Он — зло?.

— Его нужно убирать. Должна быть здоровая, честная конкуренция, тогда наши футболисты будут развиваться, а лимит их ограничивает.

— Огромные деньги в нашем футболе их не ограничивают?

— В европейском зарплаты тоже большие. И уж точно не стоит винить в этом игроков.

О трансферах

«Нужно укрепление в середину поля. Что касается задач — побеждать в каждом матче. А там уже сезон покажет, что мы заработали. Надо выиграть как можно больше встреч».