Акинфеев: «Боль движет меня вперед»

Вчера, 14:49
3

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью клубной пресс-службе рассказал о самочувствии в 40 лет.

– Наверное, каждый профессионал, действующий футболист, спортсмен чувствует некую боль, какое‑то раздражение тела своего, это нормально совершенно, и я не исключение. Да, есть периоды, когда тебе чего‑то уже не хочется в свои 40 лет. Это моя жизнь, моя любовь, тем более футбол, с которым мы бок о бок идем практически уже 23 года на взрослом уровне, а с момента, когда я только пришел в ЦСКА, уже намного больше. Поэтому я очень счастлив, что у меня что‑то болит – это движет меня вперед. Потому что если у меня болеть ничего не будет, честно признаюсь, я с кровати не встану.

– Результаты матчей влияют на твое настроение?

– Сейчас уже совершенно нет. Наверное, ушел от того пика, когда действительно есть расстройство от результата. Многие могут сказать: «Ну всe, он сгорел, старый». Нет, наверное, просто я люблю учиться до конца, как в школе – 11 классов. Видимо, я сейчас перешел в 10‑й класс еще, год‑полтора где‑то есть, чтобы вообще не переживать ни за что.

– А когда последний раз ты был в бешенстве?

– Нет, наверное, такого не было. Какие‑то моменты, которые меня расстраивали, были, но бешенства, наверное, не было.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
  • Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
  • Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
  • По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
  • Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
...уефан
1775737305
...дневальный, чего мелочиться, озаглавил бы так - Акинфеев:"Моя борьба"...
Цугундeр
1775738146
Записки Бывалого..)
odessakmv
1775747568
"....были, но бешенства, наверное, не было..." А на носилках, после травмы от Велика???? Там точно заслуженный приступ бешенства был, так орал на него и махал рукой.. Ну, да ладно, возраст, Игорю простительно, деменция близко.....
