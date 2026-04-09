Акинфеев: «Боль движет меня вперед»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью клубной пресс-службе рассказал о самочувствии в 40 лет.

– Наверное, каждый профессионал, действующий футболист, спортсмен чувствует некую боль, какое‑то раздражение тела своего, это нормально совершенно, и я не исключение. Да, есть периоды, когда тебе чего‑то уже не хочется в свои 40 лет. Это моя жизнь, моя любовь, тем более футбол, с которым мы бок о бок идем практически уже 23 года на взрослом уровне, а с момента, когда я только пришел в ЦСКА, уже намного больше. Поэтому я очень счастлив, что у меня что‑то болит – это движет меня вперед. Потому что если у меня болеть ничего не будет, честно признаюсь, я с кровати не встану.

– Результаты матчей влияют на твое настроение?

– Сейчас уже совершенно нет. Наверное, ушел от того пика, когда действительно есть расстройство от результата. Многие могут сказать: «Ну всe, он сгорел, старый». Нет, наверное, просто я люблю учиться до конца, как в школе – 11 классов. Видимо, я сейчас перешел в 10‑й класс еще, год‑полтора где‑то есть, чтобы вообще не переживать ни за что.

– А когда последний раз ты был в бешенстве?

– Нет, наверное, такого не было. Какие‑то моменты, которые меня расстраивали, были, но бешенства, наверное, не было.