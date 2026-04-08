Акинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что с юбилеем его поздравил бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Сегодня, 8 апреля, вратарю армейцев исполнилось 40 лет.

«Друзья, как я уже говорил, я получил очень много тeплых сообщений от всех вас, от моих друзей и коллег.

Но я думаю, будет правильно ещe раз отметить и поделиться с вами сообщением от Гуса Ивановича. Как же он хорош!

А ведь легенде уже почти 80 лет. Здоровья тебе крепкого, мой дорогой тренер!» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.