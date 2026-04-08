Акинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что с юбилеем его поздравил бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.
Сегодня, 8 апреля, вратарю армейцев исполнилось 40 лет.
«Друзья, как я уже говорил, я получил очень много тeплых сообщений от всех вас, от моих друзей и коллег.
Но я думаю, будет правильно ещe раз отметить и поделиться с вами сообщением от Гуса Ивановича. Как же он хорош!
А ведь легенде уже почти 80 лет. Здоровья тебе крепкого, мой дорогой тренер!» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
- По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
- Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева