Бывший комментатор «Матч ТВ» попал под административку

Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ», сообщил, что получил административный штраф.

«Залетел на административку в 500 рублей (за курение на ж/д платформе). Никого не интересовал мой телефон, подписки в телеге и ВПНы. Так что смело плюйте в рожу лживой эмигрантско-соболиной своре, которая оттуда истерит про «тотальные проверки смартфонов». Пусть и дальше пишут, что «чтобы купить продукты в Москве – надо быть Ротенбергом».

Никогда не лги. И не предавай. И не будь Иудой (с).

Кстати, оформление цивильное. Готовы на месте? Через десять минут квитанция, оплата, фото квитанции об оплате, и всего хорошего», – написал Андронов.