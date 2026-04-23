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  • «Аль-Нажма» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

«Аль-Нажма» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

23 апреля, 18:00
Аль-Нажма
23.04.2026, четверг, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Таавун
84' Самир
8' V. Vargas (АГ) 63' М. Петков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Нажма
1
Виктор Брага
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
33
Самир
(К) ЦЗ
2
Vitor Vargas
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
80
Набиль Дунга
ЦП
6
Гуга
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
8
Флавио
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Нажма
22
Khalid Al Muqiatyb
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
6
K. Al Shammari
ЦЗ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЛВ
29
Majed Dawran
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
2
Sultan Alessa
ЦФ
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Брага
33
Аль-Фатиль
33
Самир
2
27
Аль-Хавсави
18
Аль-Араби
80
Дунга
17
Лазаро
6
Гуга
98
Бутобба
27
Кардосо
3-2-2-2-1
1
Маилсон
5
Жиротто
87
Аль-Уджами
55
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Фульини
7
Аль-Кувайкиби
88
Петков
9
Мартинес
18
Аль-Араби
23
23
18
Аль-Араби
2
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
2
98
Бутобба
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
98
Бутобба
55
13
Аль-Алаели
13
Аль-Алаели
55
88
Петков
77
Саид
77
Саид
88
Петков
10
Фульини
20
Тейшейра
20
Тейшейра
10
Фульини
Остались в запасе
Аль-Нажма
Аль-Таавун
22
Khalid Al Muqiatyb
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
6
K. Al Shammari
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
2
Sultan Alessa
ЦФ
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
22
Khalid Al Muqiatyb
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
6
K. Al Shammari
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
2
Sultan Alessa
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Нажма - Аль-Таавун
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
399
460
Сейвы
6
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.34
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Нажма» против «Аль-Таавуна», 29-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 19:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Нажма»«Аль-Таавун»

«Аль-Нажма» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Нажма
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