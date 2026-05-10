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«Аль-Таавун» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.40

10 мая 2026 9:53
Аль-Таавун - Аль-Ахли
11 мая 2026, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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1.40
«Аль-Ахли» с форой (0)
Сделать ставку
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11 мая состоится матч 32-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Таавун» примет «Аль-Ахли». Хозяева идут в группе лидеров и славятся яркой атакой, тогда как гости ведут борьбу за медали и обладают одним из самых грозных нападений в лиге. Встреча обещает стать голевой перестрелкой, учитывая обоюдную результативность и проблемы в обороне обеих команд.

«Аль-Таавун»

Команда из Бурайды проводит противоречивый отрезок. С одной стороны, «Аль-Таавун» пропускает в 13 последних матчах подряд – это худшая оборонительная серия среди команд верхней части таблицы. В среднем за 5 последних встреч команда пропускает 1,60 мяча за игру. С другой стороны, атака «волков» находится в великолепном состоянии: 2,00 забитых гола на той же дистанции. Рохер Мартинес с 23 мячами в 31 матче проводит феноменальный сезон и является главной угрозой для любой защиты. Разгром «Аль-Шабаба» (5:1) в прошлом туре показал, насколько опасна эта команда в позиционных атаках. «Аль-Таавун» забивает в 11 из 13 последних встреч и явно сделает ставку на атакующий футбол даже против грозного соперника.

«Аль-Ахли»

Джиддский гранд продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и находится в отличной форме. Команда забивает в 16 из 18 последних матчей и наколотила 10 мячей в 5 последних встречах (2,00 в среднем). Айвен Тоуни с 40 голами в 46 матчах сезона – это машина, которую практически невозможно остановить. Оборона «Аль-Ахли» также заслуживает комплиментов: 0,80 пропущенных мяча в среднем за 5 встреч. Победы над «Аль-Фатехом» (3:1), «Аль-Охдудом» (4:0) и успехи в азиатской Лиге чемпионов подтверждают чемпионский уровень. Однако есть важный нюанс: поражение от «Аль-Насра» (0:2) показало, что даже такая мощная команда уязвима на выезде. «Аль-Ахли» выиграл 5 последних очных встреч с «Аль-Таавуном» и забивает ему в 8 матчах подряд.

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

  • Пропускает в 13 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Рохер Мартинес – 23 гола в 31 матче
  • Забивает в 11 из 13 последних встреч

«Аль-Ахли»

  • Забивает в 16 из 18 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Айвен Тоуни – 40 голов в 46 матчах
  • Выиграл 5 последних очных встреч с «Аль-Таавуном»

История противостояний

  • «Аль-Ахли» выиграл 5 последних личных встреч
  • «Аль-Ахли» забивает в 8 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Аль-Ахли» (2:1)

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Ахли»

Противостояние двух лучших атак лиги на текущем отрезке. «Аль-Таавун» пропускает в 13 матчах подряд, но и забивает в большинстве из них. «Аль-Ахли» почти неудержим впереди, однако на выезде иногда допускает осечки. Учитывая, что обе команды штампуют голы, а «Аль-Ахли» имеет колоссальное историческое преимущество, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч, в котором гости одержат победу за счeт более высокого класса.

Рекомендованные ставки:

  • «Аль-Ахли» с форой (0) – коэффициент 1.40
  • Тотал больше 2,5

1.40
«Аль-Ахли» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Таавун
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