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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Таавун
Расписание
€ 25 млн
Аль-Таавун - расписание матчей
Бурайда
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
Сайт:
http://altaawounfc.com/ar
Тренер:
Периклес Чамуска
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
11.10 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Таавун
17.10 | 21:00
Аль-Дирия
- : -
Аль-Таавун
20.10 | 18:10
Аль-Таавун
- : -
Аль-Кадисия
24.10 | 21:00
Аль-Рияд
- : -
Аль-Таавун
31.10 | 16:30
Аль-Таавун
- : -
Аль-Иттифак
05.11 | 20:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Таавун
20.11 | 20:00
Аль-Таавун
- : -
Абха
26.11 | 20:00
Неом
- : -
Аль-Таавун
03.12 | 20:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Файсали
10.12 | 20:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Таавун
14.12 | 20:00
Халидж
- : -
Аль-Таавун
11.02 | 22:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Холуд
18.02 | 22:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Таавун
25.02 | 22:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Наср
11.03 | 21:00
Аль-Фат
- : -
Аль-Таавун
18.03 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Хазм
02.04 | 21:00
Аль-Хиляль
- : -
Аль-Таавун
08.04 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Шабаб
15.04 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Дирия
18.04 | 21:00
Аль-Кадисия
- : -
Аль-Таавун
22.04 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Рияд
29.04 | 21:00
Аль-Иттифак
- : -
Аль-Таавун
06.05 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Ахли
12.05 | 21:00
Абха
- : -
Аль-Таавун
20.05 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Неом
24.05 | 21:00
Аль-Файсали
- : -
Аль-Таавун
28.05 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Иттихад
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