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Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Таавун
Состав
€ 25 млн
Аль-Таавун - состав команды
Бурайда
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
Сайт:
http://altaawounfc.com/ar
Тренер:
Периклес Чамуска
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Маилсон
Вра
30
€ 3.8 млн
13
Аттие Абдулкаддус
Вра
29
€ 0.25 млн
30
Аль-Жадани Абдуллах
Вра
35
-
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
Вра
-
5
Белаид Зинеддин
Защ
27
€ 1.8 млн
32
Аль-Муфарриж Мутеб
Защ
30
€ 0.45 млн
6
Аль-Хурайджи Бассам
Защ
26
€ 0.3 млн
93
Аль-Салули Авн
Защ
28
€ 0.275 млн
26
Аль-Шуайль Ибрахим
Защ
31
€ 0.15 млн
4
Nasser Al Haleel
Защ
-
19
Дорли Оскар
Пол
28
€ 6 млн
8
Гуягон Парфе
Пол
25
€ 5 млн
10
Байрами Недим
Пол
27
€ 2.5 млн
77
Саид Абдулела
Пол
25
€ 0.25 млн
29
Бахусайн Ахмед Салех
Пол
25
€ 0.175 млн
16
Faris Al Ghamdi
Пол
-
23
Rakan Rajeh Altulayhi
Пол
-
18
Эль-Махдиуи Ашраф
Пол
30
-
14
Saif Rashad Mohamed
Пол
-
45
Mohammed Al Saedi
Пол
-
20
Bassem Al-Arini
Пол
-
40
Ibrahim Mahnashi
Пол
-
88
Петков Марин
Нап
22
€ 3.2 млн
9
Хамдалла Абдеразак
Нап
35
€ 1 млн
7
Аль-Кувайкиби Мохаммед
Нап
31
€ 0.4 млн
9
Адам Абдулфаттах
Нап
31
€ 0.25 млн
17
Салех Мохаммед
Нап
26
€ 0.125 млн
6
Vitão
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 12, нападающих: 6
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