15.05.2026, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Таавун
Аль-Таавун
3-2-2-2-1
1
Маилсон
5
Жиротто
87
Аль-Уджами
32
Аль-Муфарриж
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Фульини
7
Аль-Кувайкиби
88
Петков
9
Мартинес
3-2-1-4
82
Борян
78
Тамбакти
12
55
Гонсалес
35
22
20
Тозе
10
Оку
5
Барбе
77
14
Силла
32
Аль-Муфарриж
20
Тейшейра
20
Тейшейра
32
Аль-Муфарриж
77
33
33
77
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Рияд
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Периклес Чамуска
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
14
Essam Bahri
ЦЗ
13
Osama Al-Boardi
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
14
Essam Bahri
ЦЗ
13
Osama Al-Boardi
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Рияд
1
1
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
6
12
Офсайды
1
0
Количество передач
598
215
Сейвы
5
2
Точность передач %
90
66
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Рияда», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 12:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»