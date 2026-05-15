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  • «Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

«Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

15 мая, 20:01
Аль-Таавун
15.05.2026, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Рияд
67' Р. Мартинес (П)
61' L. Antunes
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
8
Флавио
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
88
Марин Петков
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Рияд
82
Милан Борян
(К) ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
35
A. Al Siyahi
ЦП
22
Victor Lekhal
ЦП
20
Тозе
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
77
Leandro Antunes
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Тедди Оку
РФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
14
Essam Bahri
ЦЗ
13
Osama Al-Boardi
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Маилсон
5
Жиротто
87
Аль-Уджами
32
Аль-Муфарриж
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Фульини
7
Аль-Кувайкиби
88
Петков
9
Мартинес
3-2-1-4
82
Борян
78
Тамбакти
12
55
Гонсалес
35
22
20
Тозе
10
Оку
5
Барбе
77
14
Силла
32
Аль-Муфарриж
20
Тейшейра
20
Тейшейра
32
Аль-Муфарриж
77
33
33
77
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Рияд
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Периклес Чамуска
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
14
Essam Bahri
ЦЗ
13
Osama Al-Boardi
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
14
Essam Bahri
ЦЗ
13
Osama Al-Boardi
ЦП
16
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Рияд
1
1
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
6
12
Офсайды
1
0
Количество передач
598
215
Сейвы
5
2
Точность передач %
90
66
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Рияда», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»

  • Матч будет транслировать «Fonbet».

«Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Таавун
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