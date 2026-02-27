Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Кадисия» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.5

27 февраля 2026 14:30
Аль-Кадисия - Аль-Таавун
28 февр. 2026, суббота 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

28 февраля в 24 туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» примет «Аль-Таавун». Встречаются прямые конкуренты по верхней части таблицы: хозяева идут четвертыми с 53 очками, гости – пятыми, имея 40 баллов. Команды демонстрируют разную динамику: «Аль-Кадисия» набрала ход, тогда как «Аль-Таавун» переживает затяжной спад.

«Аль-Кадисия»

В прошлом туре «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Иттифак» со счетом 4:0. Команда побеждает в трех матчах подряд и забивает в 16 играх кряду в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Лучший бомбардир Хулиан Киньонес отличился 26 раз в 24 матчах. В последних пяти встречах «Аль-Кадисия» забила 11 мячей и пропустила лишь 3 – в среднем 2.20 забитого и 0.60 пропущенного гола за игру.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) и не побеждает уже в пяти матчах подряд. При этом команда стабильно забивает – в четырех последних играх, но оборона регулярно допускает ошибки: пропущено 8 мячей за 5 встреч. Лучший бомбардир Рохер Мартинес имеет 18 голов в 24 матчах.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 17 матчах подряд
  • В среднем 2.20 забито за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Аль-Таавун»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.00 забито за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Таавун»

Текущая форма хозяев выглядит значительно стабильнее: команда активно действует в атаке и надежно обороняется. «Аль-Таавун» же регулярно пропускает и испытывает проблемы с результатами. С учетом домашнего фактора и результативности Киньонеса, у «Аль-Кадисии» есть хорошие шансы на победу с разницей.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.5

1.50
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Кадисия
Другие прогнозы
28.02.2026
12:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Оренбург - Акрон
Тотал меньше 2.5
28.02.2026
13:00
1.67
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Сокол - Челябинск
ТМ (2,0)
28.02.2026
15:30
1.78
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут - Сандерленд
Победа «Борнмута»
28.02.2026
17:30
1.57
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М - Унион
«Унион» не проиграет (X2)
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер - Майнц
Победа «Байера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 