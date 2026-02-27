28 февраля в 24 туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» примет «Аль-Таавун». Встречаются прямые конкуренты по верхней части таблицы: хозяева идут четвертыми с 53 очками, гости – пятыми, имея 40 баллов. Команды демонстрируют разную динамику: «Аль-Кадисия» набрала ход, тогда как «Аль-Таавун» переживает затяжной спад.

«Аль-Кадисия»

В прошлом туре «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Иттифак» со счетом 4:0. Команда побеждает в трех матчах подряд и забивает в 16 играх кряду в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Лучший бомбардир Хулиан Киньонес отличился 26 раз в 24 матчах. В последних пяти встречах «Аль-Кадисия» забила 11 мячей и пропустила лишь 3 – в среднем 2.20 забитого и 0.60 пропущенного гола за игру.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) и не побеждает уже в пяти матчах подряд. При этом команда стабильно забивает – в четырех последних играх, но оборона регулярно допускает ошибки: пропущено 8 мячей за 5 встреч. Лучший бомбардир Рохер Мартинес имеет 18 голов в 24 матчах.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 17 матчах подряд

В среднем 2.20 забито за игру (последние 5 матчей)

В среднем 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Аль-Таавун»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 1.00 забито за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Таавун»

Текущая форма хозяев выглядит значительно стабильнее: команда активно действует в атаке и надежно обороняется. «Аль-Таавун» же регулярно пропускает и испытывает проблемы с результатами. С учетом домашнего фактора и результативности Киньонеса, у «Аль-Кадисии» есть хорошие шансы на победу с разницей.

