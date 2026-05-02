Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Шабаб» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.60

02 мая 2026 9:15
Аль-Шабаб - Аль-Таавун
03 мая 2026, воскресенье 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Обе забьют — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

3 мая на стадионе «Аль-Шабаб» в Эр-Рияде состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Шабаб» примет «Аль-Таавун». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева играют вничью три тура подряд, а гости пытаются закрепиться в топ-5.

«Аль-Шабаб»

Хозяева подходят к матчу после домашней ничьей с «Аль-Фатехом» (1:1) и играют вничью три последних тура подряд. Команда стабильно забивает в 9 последних матчах Высшей лиги, но и пропускает в трeх последних встречах. Янник Феррейра Карраско с 18 голами в 31 матче является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Аль-Шабаб» забивает в 12 из 14 последних матчей и не проигрывает в 6 из 8 последних встреч.

«Аль-Таавун»

Гости подходят к матчу после домашнего поражения от «Аль-Иттихада» (0:2) и пропускают в 12 последних матчах Высшей лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Рохер Мартинес с 21 голом в 30 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Аль-Таавун» забивает в 10 из 12 последних матчей и не проигрывает в 7 из 9 последних очных встреч против «Аль-Шабаба».

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

  • Играет вничью в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 9 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • Проиграл последний очный матч (0:2)

«Аль-Таавун»

  • Пропускает в 12 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Аль-Шабаба»
  • Забивает в 10 из 12 последних очных матчей против «Аль-Шабаба»
  • Поражение в последнем матче от «Аль-Иттихада» (0:2)

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Таавун»

Встреча двух команд с хорошей результативностью обещает быть насыщенной голами. «Аль-Таавун» имеет историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Аль-Шабаба». Хозяева играют вничью три тура подряд. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.60
  • Победа «Аль-Таавуна» с форой (0)

1.60
Обе забьют — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Шабаб
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+