3 мая на стадионе «Аль-Шабаб» в Эр-Рияде состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Шабаб» примет «Аль-Таавун». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева играют вничью три тура подряд, а гости пытаются закрепиться в топ-5.

«Аль-Шабаб»

Хозяева подходят к матчу после домашней ничьей с «Аль-Фатехом» (1:1) и играют вничью три последних тура подряд. Команда стабильно забивает в 9 последних матчах Высшей лиги, но и пропускает в трeх последних встречах. Янник Феррейра Карраско с 18 голами в 31 матче является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Аль-Шабаб» забивает в 12 из 14 последних матчей и не проигрывает в 6 из 8 последних встреч.

«Аль-Таавун»

Гости подходят к матчу после домашнего поражения от «Аль-Иттихада» (0:2) и пропускают в 12 последних матчах Высшей лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Рохер Мартинес с 21 голом в 30 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Аль-Таавун» забивает в 10 из 12 последних матчей и не проигрывает в 7 из 9 последних очных встреч против «Аль-Шабаба».

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

Играет вничью в 3 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 9 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 5 последних матчах

Забивает в 12 из 14 последних матчей

Проиграл последний очный матч (0:2)

«Аль-Таавун»

Пропускает в 12 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Аль-Шабаба»

Забивает в 10 из 12 последних очных матчей против «Аль-Шабаба»

Поражение в последнем матче от «Аль-Иттихада» (0:2)

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Таавун»

Встреча двух команд с хорошей результативностью обещает быть насыщенной голами. «Аль-Таавун» имеет историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Аль-Шабаба». Хозяева играют вничью три тура подряд. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

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