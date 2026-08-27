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«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

27 августа 2026 10:26
Аль-Наср - Аль-Таавун
28 авг. 2026, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Аль-Насра» с форой (-2)
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Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном» пройдет 28 августа 2026 года. Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице с девятью очками после трeх побед подряд, гости расположились на 12-м месте с двумя баллами. «Аль-Наср» подходит к игре на фоне четырeх побед подряд и имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 24 победы против 7 у соперника. «Аль-Таавун», напротив, не выигрывает в шести последних матчах чемпионата. Сможет ли команда из Брайды прервать свою неудачную серию и увезти очки из Эр-Рияда, или «Аль-Наср» продолжит свою победную поступь и укрепится на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Аль-Наср» является безоговорочным фаворитом благодаря своей феноменальной форме и тотальному превосходству над «Аль-Таавуном». Команда выиграла четыре последних матча, в том числе разгромила «Аль-Рияд» (4:0) и «Аль-Фатех» (3:0), а также одержала волевую победу над «Аль-Иттифаком» (3:2). В атаке хозяева демонстрируют высокую результативность – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом забивают в четырeх последних матчах и в четырeх последних очных встречах с «Аль-Таавуном». Оборона «Аль-Насра» действует надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, что позволяет им контролировать ход матча. В очных встречах с «Аль-Таавуном» хозяева не проигрывают в шести из восьми последних игр, а в последних двух домашних матчах одержали победы со счeтом 1:0 и 5:0. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах делают «Аль-Наср» явным претендентом на победу с крупным счeтом.

«Аль-Таавун» подходит к матчу с противоположными настроениями. Команда не выигрывает в шести последних матчах чемпионата, а в атаке действует нестабильно – в среднем 1,40 гола за последние пять игр, что не позволяет им доминировать над соперниками. Оборона гостей пропускает в среднем 1,00 мяча за тот же период, что является неплохим показателем, но против столь мощной атаки «Аль-Насра» этого недостаточно. В стартовых турах «Аль-Таавун» сыграл вничью с «Аль-Фейхой» (0:0) и «Аль-Халиджем» (0:0), уступил «Аль-Холуду» (2:3), а в Кубке короля уверенно прошeл «Дамак» (3:0). Однако в очных встречах с «Аль-Насром» статистика удручающая – всего семь побед в 37 матчах, и в последних двух выездных матчах они уступили с общим счeтом 0:6. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле лидера.

Итоговый вывод: «Аль-Наср» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Аль-Таавун» не может выиграть в шести матчах и редко забивает «Аль-Насру», что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 37 очных матчах «Аль-Наср» одержал 24 победы, «Аль-Таавун» – 7, ещe 6 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести из восьми последних игр против «Аль-Таавуна» и забивают в четырeх последних очных встречах. Текущая форма «Аль-Таавуна» – шесть матчей без побед и проблемы в атаке, тогда как «Аль-Наср» стабильно забивает и редко уступает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 5 (63%)
Ничьих - 2 (25%)
Побед - 1 (13%)
16
Забитых мячей
6
2
В среднем за матч
0.75
5:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таавун
0 : 5
29.08.2025
Аль-Наср
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
16.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Наср
2 : 1
28.08.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Наср
1 : 0
26.01.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таавун
0 : 5
29.08.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
16.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Таавун
1 : 1
17.01.2025
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Таавун
0 : 2
14.08.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 4
30.12.2023
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Наср
0 : 2
18.08.2023
Аль-Таавун
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
88
Марин Петков
ПВ
17
Мохаммед Салех
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
47
Y. El Bahraoui
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Наср
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Таавун
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
45
Mohammed Al Saedi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
83
Аль-Наджди
5
Аль-Амри
3
Симакан
12
Аль-Бушал
11
Кошта
21
Коман
10
Мане
20
Габриэль
7
Роналду
79
Феликс
4-1-1-2-2
1
Маилсон
6
Аль-Хурайджи
32
Аль-Муфарриж
93
Аль-Салули
5
Белаид
18
Эль-Махдиуи
19
Дорли
17
Салех
88
Петков
47
9
Хамдалла
20
Габриэль
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
21
Коман
23
Яхья
23
Яхья
21
Коман
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
11
Кошта
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
11
Кошта
8
Гуягон
8
Гуягон
88
Петков
23
23
88
Петков
47
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
47
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Таавун
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
45
Mohammed Al Saedi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
18
Abdulmalik Al-Jaber
ЦП
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
Остались в запасе
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
45
Mohammed Al Saedi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Периклес Чамуска

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Насра» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная форма хозяев, их мощная атака и неудачная история «Аль-Таавуна» против этого соперника не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их оборона вряд ли выдержит давление лидера на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Насра» с форой (-2) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном» состоится 28 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть онлайн.

2.05
Победа «Аль-Насра» с форой (-2)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Наср
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