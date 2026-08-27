Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном» пройдет 28 августа 2026 года. Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице с девятью очками после трeх побед подряд, гости расположились на 12-м месте с двумя баллами. «Аль-Наср» подходит к игре на фоне четырeх побед подряд и имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 24 победы против 7 у соперника. «Аль-Таавун», напротив, не выигрывает в шести последних матчах чемпионата. Сможет ли команда из Брайды прервать свою неудачную серию и увезти очки из Эр-Рияда, или «Аль-Наср» продолжит свою победную поступь и укрепится на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Аль-Наср» является безоговорочным фаворитом благодаря своей феноменальной форме и тотальному превосходству над «Аль-Таавуном». Команда выиграла четыре последних матча, в том числе разгромила «Аль-Рияд» (4:0) и «Аль-Фатех» (3:0), а также одержала волевую победу над «Аль-Иттифаком» (3:2). В атаке хозяева демонстрируют высокую результативность – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом забивают в четырeх последних матчах и в четырeх последних очных встречах с «Аль-Таавуном». Оборона «Аль-Насра» действует надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, что позволяет им контролировать ход матча. В очных встречах с «Аль-Таавуном» хозяева не проигрывают в шести из восьми последних игр, а в последних двух домашних матчах одержали победы со счeтом 1:0 и 5:0. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах делают «Аль-Наср» явным претендентом на победу с крупным счeтом.

«Аль-Таавун» подходит к матчу с противоположными настроениями. Команда не выигрывает в шести последних матчах чемпионата, а в атаке действует нестабильно – в среднем 1,40 гола за последние пять игр, что не позволяет им доминировать над соперниками. Оборона гостей пропускает в среднем 1,00 мяча за тот же период, что является неплохим показателем, но против столь мощной атаки «Аль-Насра» этого недостаточно. В стартовых турах «Аль-Таавун» сыграл вничью с «Аль-Фейхой» (0:0) и «Аль-Халиджем» (0:0), уступил «Аль-Холуду» (2:3), а в Кубке короля уверенно прошeл «Дамак» (3:0). Однако в очных встречах с «Аль-Насром» статистика удручающая – всего семь побед в 37 матчах, и в последних двух выездных матчах они уступили с общим счeтом 0:6. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле лидера.

Итоговый вывод: «Аль-Наср» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Аль-Таавун» не может выиграть в шести матчах и редко забивает «Аль-Насру», что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 37 очных матчах «Аль-Наср» одержал 24 победы, «Аль-Таавун» – 7, ещe 6 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в шести из восьми последних игр против «Аль-Таавуна» и забивают в четырeх последних очных встречах. Текущая форма «Аль-Таавуна» – шесть матчей без побед и проблемы в атаке, тогда как «Аль-Наср» стабильно забивает и редко уступает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Насра» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная форма хозяев, их мощная атака и неудачная история «Аль-Таавуна» против этого соперника не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их оборона вряд ли выдержит давление лидера на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Насра» с форой (-2) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном» состоится 28 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.