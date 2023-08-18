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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Таавун
Аль-Наср - Аль-Таавун: обзор матча 18 августа 2023
Аль-Наср
18.08.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Таавун
20'
Л. Тавамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Таавун
88'
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
Л. Тавамба
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
С. Фофана
76'
73'
Замена
С. Аль-Нассер
️️️️
А. Медран
73'
Замена
С. Яслам
️️️️
М. Факихи
63'
Замена
М. Аль-Гамди
️️️️
А. Аль-Ояяри
62'
Желтая карточка
В. Аль-Ахмед
Желтая карточка
Талиска
53'
45'
+6
Желтая карточка
А. Аль-Ояяри
Замена
М. Аль-Фатиль
️️️️
А. Ладжами
45'
+2
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тавамба
Пас отдал
Матеус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
33
Конан
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Таавун
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
4-1-3-1-1
33
Абдулла
33
Конан
78
Ладжами
5
Аль-Амри
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
42
Фофана
17
аль-Хаибари
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
4-1-2-2-1
1
Маилсон
15
Кадеш
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
10
Матеус
15
Аль-Ояяри
9
Тавамба
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
42
Фофана
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
42
Фофана
Аль-Хайбари
29
Гариб
29
Гариб
Аль-Хайбари
42
Факихи
31
Яслам
31
Яслам
42
Факихи
15
Аль-Ояяри
6
Аль-Гамди
6
Аль-Гамди
15
Аль-Ояяри
9
Тавамба
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
9
Тавамба
10
Медран
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
10
Медран
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Таавун
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
36
Рагед Наджар
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Таавун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Стадион:
Аль-Авивал
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