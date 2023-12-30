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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Наср
Аль-Таавун - Аль-Наср: обзор матча 30 декабря 2023
Аль-Таавун
30.12.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Аль-Наср
13'
А. Эль-Махдиуи
26'
М. Брозович
35'
Э. Ляпорт
50'
Отавио
90+2'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Наср
90'
+4
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
М. Брозович
90'
+3
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
Отавио
Замена
В. Аль-Ахмед
️️️️
А. Аль-Салули
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
Пас отдал
С. Фофана
89'
Замена
С. Фофана
️️️️
Талиска
86'
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Мане
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
А. Медран
85'
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
Матеус
85'
Замена
А. Адам
️️️️
М. Факихи
67'
50'
ГОЛ! 1:3!
Отавио
Желтая карточка
А. Аль-Салули
44'
Желтая карточка
А. Аль-Ояяри
42'
35'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ляпорт
Пас отдал
М. Брозович
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Брозович
Пас отдал
Талиска
Пенальти не реализован!
А. Эль-Махдиуи
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Махдиуи
13'
11'
Желтая карточка
К. Роналду
11'
Желтая карточка
А. Аль-Амри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Таавун
30
Saleh Alohaymid
ВР
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маилсон
42
Факихи
93
Аль-Салули
5
Жиротто
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
15
Аль-Ояяри
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
14
Ляпорт
13
Теллес
77
Брозович
17
аль-Хаибари
94
Талиска
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
93
Аль-Салули
23
Аль-Ахмед
23
Аль-Ахмед
93
Аль-Салули
10
Матеус
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
10
Матеус
10
Медран
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
10
Медран
42
Факихи
9
Адам
9
Адам
42
Факихи
94
Талиска
42
Фофана
42
Фофана
94
Талиска
77
Брозович
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
77
Брозович
25
Отавио
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
25
Отавио
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Наср
30
Saleh Alohaymid
ВР
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Наср
2
3
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
5
Нарушения
13
15
Офсайды
3
3
Количество передач
478
587
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Khaled Al-Hoaish, Saudi Arabia
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