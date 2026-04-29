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  • «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

«Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

29 апреля, 18:00
Аль-Таавун
29.04.2026, среда, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
19' У. Ауа 52' Ю. Эн-Несири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
8
Флавио
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
88
Марин Петков
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
3-2-2-2-1
1
Маилсон
5
Жиротто
87
Аль-Уджами
55
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Фульини
7
Аль-Кувайкиби
88
Петков
9
Мартинес
4-2-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
4
Шимич
20
Шарахили
2
Митай
6
Аль-Нашри
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
78
Фернандеш
21
Эн-Несири
55
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
55
20
Шарахили
32
32
20
Шарахили
78
Фернандеш
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
78
Фернандеш
10
Ауа
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
10
Ауа
34
Бергвейн
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Иттихад
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
20
Keshim Al-Qahtani
ЦФ
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Иттихад
1
2
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
4
16
Офсайды
4
0
Количество передач
536
384
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Иттихада», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 19:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун»«Аль-Иттихад»

«Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Таавун
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