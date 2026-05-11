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  • «Аль-Таавун» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Аль-Таавун» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 19:50
Аль-Таавун
11.05.2026, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Ахли
55' А. Фульини
17' А. Тони 79' Р. Ибаньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
8
Флавио
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
88
Марин Петков
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Рияд Марез
(К) ПВ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЛФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
49
Salem Abdullah
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Маилсон
5
Жиротто
87
Аль-Уджами
55
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
10
Фульини
8
Флавио
7
Аль-Кувайкиби
88
Петков
9
Мартинес
4-1-1-1-3
1
Аль-Санби
27
Маджраши
3
Ибаньес
32
Дамс
28
Демирал
6
Атангана
20
Мийо
26
Марез
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
47
Абу Аль-Шамат
5
Жиротто
32
Аль-Муфарриж
32
Аль-Муфарриж
5
Жиротто
55
20
Тейшейра
20
Тейшейра
55
26
Марез
5
5
26
Марез
6
Атангана
30
Аль-Джоани
30
Аль-Джоани
6
Атангана
47
Абу Аль-Шамат
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
47
Абу Аль-Шамат
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Ахли
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Периклес Чамуска
62
Абдулла Абдо
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
49
Salem Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
49
Salem Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Ахли
2
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
19
Офсайды
1
2
Количество передач
445
356
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Ахли», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун»«Аль-Ахли»

«Аль-Таавун» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Таавун
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