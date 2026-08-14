Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Таавуном» и «Халиджем» пройдет 15 августа в Бурайде. Хозяева подходят к старту сезона с мощной атакой – в среднем 1,80 гола за последние пять игр, а в очных встречах с соперником они забивают в восьми последних матчах. Гости, напротив, находятся в кризисной форме – пять матчей без побед, а их защита пропускает в среднем 3,20 гола за игру. Однако в гостевых встречах с «Аль-Таавуном» «Халидж» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, что добавляет интриги. Сможет ли хозяин использовать свое атакующее преимущество и прервать неудачную домашнюю серию против этого соперника, или гости продолжат свои успешные выступления в Бурайде?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Таавуна» говорит их атакующая мощь и общая статистика встреч с «Халиджем». Хозяева забивают в восьми последних очных матчах против этого соперника, а в среднем за последние пять игр поражают ворота 1,80 раза за матч. Кроме того, «Аль-Таавун» не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Халиджа», что дает им психологическое преимущество. Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в 17 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. Это означает, что гости имеют все шансы забить на выезде. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Таавун» сыграл вничью с «Эйпеном» (2-2), а в концовке прошлого чемпионата команда показывала нестабильные результаты, но общая атакующая статистика внушает оптимизм.

«Халидж» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, а ее защита действует катастрофически – в среднем за последние пять игр они пропускают 3,20 гола и пропускают в пяти последних матчах. Однако в атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних матчах. В гостевых встречах с «Аль-Таавуном» «Халидж» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, что может стать их главным козырем. В товарищеских матчах перед сезоном «Халидж» сыграл вничью с «Дордрехтом» (2-2), а в концовке прошлого чемпионата потерпел крупные поражения от «Аль-Ахли» (1-4) и «Аль-Иттифака» (0-5). Учитывая проблемы в защите, им будет сложно сдержать атаку хозяев, но их умение играть на выезде против этого соперника может помочь им забить.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аль-Таавун» имеет преимущество в атаке и общей статистике встреч, но его защита уязвима. «Халидж» слаб в обороне, но опасен на выезде и способен забить. Учитывая, что хозяева играют дома и имеют длительную серию голов в очных встречах, они должны использовать свое преимущество и взять три очка, хотя гости, вероятно, смогут отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Таавун» имеет преимущество: команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Халиджа» и забивает в восьми последних встречах. Однако на домашнем стадионе «Халидж» не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей против «Аль-Таавуна». Текущая форма хозяев лучше в атаке (1,80 гола за игру), а гости имеют серьезные проблемы в обороне (3,20 пропущенных). Учитывая, что обе команды пропускают, матч обещает быть результативным, но более высокий атакующий потенциал хозяев должен склонить чашу весов в их пользу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Таавуна». Хозяева имеют преимущество в атаке (1,80 гола за игру), забивают в восьми последних очных встречах с «Халиджем» и играют на своем поле. Гости, напротив, находятся в кризисе (пять матчей без побед) и имеют катастрофическую защиту (3,20 пропущенных гола за игру). Ожидаем, что «Аль-Таавун» использует свое атакующее преимущество и добьется победы в стартовом туре, а голы будут с обеих сторон. Ставка: победа «Аль-Таавуна» с коэффициентом 1,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Таавуном» и «Халиджем» состоится 15 августа 2026 года в Бурайде и начнется в 19-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.