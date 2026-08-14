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«Аль-Таавун» – «Халидж»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

14 августа 2026 9:31
Аль-Таавун - Халидж
15 авг. 2026, суббота 19:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Аль-Таавуна»
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Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Таавуном» и «Халиджем» пройдет 15 августа в Бурайде. Хозяева подходят к старту сезона с мощной атакой – в среднем 1,80 гола за последние пять игр, а в очных встречах с соперником они забивают в восьми последних матчах. Гости, напротив, находятся в кризисной форме – пять матчей без побед, а их защита пропускает в среднем 3,20 гола за игру. Однако в гостевых встречах с «Аль-Таавуном» «Халидж» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, что добавляет интриги. Сможет ли хозяин использовать свое атакующее преимущество и прервать неудачную домашнюю серию против этого соперника, или гости продолжат свои успешные выступления в Бурайде?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Таавуна» говорит их атакующая мощь и общая статистика встреч с «Халиджем». Хозяева забивают в восьми последних очных матчах против этого соперника, а в среднем за последние пять игр поражают ворота 1,80 раза за матч. Кроме того, «Аль-Таавун» не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Халиджа», что дает им психологическое преимущество. Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в 17 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. Это означает, что гости имеют все шансы забить на выезде. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Таавун» сыграл вничью с «Эйпеном» (2-2), а в концовке прошлого чемпионата команда показывала нестабильные результаты, но общая атакующая статистика внушает оптимизм.

«Халидж» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, а ее защита действует катастрофически – в среднем за последние пять игр они пропускают 3,20 гола и пропускают в пяти последних матчах. Однако в атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних матчах. В гостевых встречах с «Аль-Таавуном» «Халидж» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, что может стать их главным козырем. В товарищеских матчах перед сезоном «Халидж» сыграл вничью с «Дордрехтом» (2-2), а в концовке прошлого чемпионата потерпел крупные поражения от «Аль-Ахли» (1-4) и «Аль-Иттифака» (0-5). Учитывая проблемы в защите, им будет сложно сдержать атаку хозяев, но их умение играть на выезде против этого соперника может помочь им забить.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аль-Таавун» имеет преимущество в атаке и общей статистике встреч, но его защита уязвима. «Халидж» слаб в обороне, но опасен на выезде и способен забить. Учитывая, что хозяева играют дома и имеют длительную серию голов в очных встречах, они должны использовать свое преимущество и взять три очка, хотя гости, вероятно, смогут отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Таавун» имеет преимущество: команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Халиджа» и забивает в восьми последних встречах. Однако на домашнем стадионе «Халидж» не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей против «Аль-Таавуна». Текущая форма хозяев лучше в атаке (1,80 гола за игру), а гости имеют серьезные проблемы в обороне (3,20 пропущенных). Учитывая, что обе команды пропускают, матч обещает быть результативным, но более высокий атакующий потенциал хозяев должен склонить чашу весов в их пользу.

Личные встречи
Побед - 3 (38%)
Ничьих - 5 (63%)
Побед - 0 (0%)
8
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун
2 : 0
13.09.2024
Халидж
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Таавун
1 : 1
07.02.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таавун
0 : 0
15.08.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Таавун
1 : 1
07.02.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Халидж
1 : 1
27.10.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Халидж
0 : 1
25.09.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 1
15.02.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун
2 : 0
13.09.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Таавун
1 : 1
18.04.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Халидж
1 : 1
26.10.2023
Аль-Таавун
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
10
Недим Байрами
АП
88
Марин Петков
ПВ
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Халидж
49
Антони Морис
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К) ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Аль-Таавун
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
43
Nawaf Mazen Al Hawairy
ЦП
45
Mohammed Al Saedi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
47
Y. El Bahraoui
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
88
A. Mboge
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
3-1-1-3-2
1
Маилсон
5
Белаид
32
Аль-Муфарриж
6
Аль-Хурайджи
18
Эль-Махдиуи
14
97
Аль-Рашиди
10
Байрами
7
Аль-Кувайкиби
9
Хамдалла
88
Петков
4-2-1-1-2
49
Морис
39
Аль-Хамсл
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
13
Асири
8
Маскарель
12
Канаба
19
Креспо
11
Аль-Амри
7
Кинг
99
Барроу
97
Аль-Рашиди
23
23
97
Аль-Рашиди
47
47
39
Аль-Хамсл
2
Аль-Джайзани
2
Аль-Джайзани
39
Аль-Хамсл
11
Аль-Амри
17
17
11
Аль-Амри
13
Асири
28
28
13
Асири
12
Канаба
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
12
Канаба
Остались в запасе
Аль-Таавун
Халидж
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
43
Nawaf Mazen Al Hawairy
ЦП
45
Mohammed Al Saedi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
88
A. Mboge
ЦП
Остались в запасе
39
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
43
Nawaf Mazen Al Hawairy
ЦП
45
Mohammed Al Saedi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
88
A. Mboge
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Таавуна». Хозяева имеют преимущество в атаке (1,80 гола за игру), забивают в восьми последних очных встречах с «Халиджем» и играют на своем поле. Гости, напротив, находятся в кризисе (пять матчей без побед) и имеют катастрофическую защиту (3,20 пропущенных гола за игру). Ожидаем, что «Аль-Таавун» использует свое атакующее преимущество и добьется победы в стартовом туре, а голы будут с обеих сторон. Ставка: победа «Аль-Таавуна» с коэффициентом 1,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Таавуном» и «Халиджем» состоится 15 августа 2026 года в Бурайде и начнется в 19-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Таавун» – «Халидж»: смотреть онлайн

1.90
Победа «Аль-Таавуна»
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Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Таавун
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