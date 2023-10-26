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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Таавун
Халидж - Аль-Таавун: обзор матча 26 октября 2023
Халидж
26.10.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Таавун
35'
Л. Лопес
37'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Таавун
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
Ф. Мартинш
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
М. Факихи
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
И. Родригес
90'
+2
90'
+1
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
М. Барроу
Желтая карточка
Л. Лопес
78'
Желтая карточка
Х. Нарей
42'
37'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
ГОЛ! 1:0!
Л. Лопес
Пас отдал
П. Ребошу
35'
30'
Желтая карточка
Флавио
12'
Желтая карточка
А. Аль-Ояяри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
8
Флавио
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
6
Саад Аль-Нассер
АП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Таавун
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
4-1-1-2-2
96
Аль-Хайдари
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
5
Ву-Ен
77
Саид
10
Мартинш
7
Нарей
7
Родригес
10
Шериф
3-1-1-3-2
1
Маилсон
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Матеус
6
Аль-Нассер
15
Аль-Ояяри
99
Барроу
9
Педро
7
Родригес
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
7
Родригес
10
Мартинш
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Мартинш
99
Барроу
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
99
Барроу
Остались в запасе
Халидж
Аль-Таавун
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Халидж - Аль-Таавун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
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