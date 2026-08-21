Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Таавуном» пройдет 22 августа 2026 года. Обе команды стартовали с ничьих: хозяева сыграли вничью с «Аль-Иттихадом» (1:1), гости – с «Аль-Халиджем» (0:0). При этом «Аль-Холуд» традиционно силeн дома – он не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле. «Аль-Таавун», в свою очередь, демонстрирует отличную выездную форму – семь матчей без поражений в девяти последних гостевых встречах. Очная статистика складывается в пользу гостей: они побеждали в двух последних матчах на поле «Аль-Холуда». Сможет ли хозяева прервать эту серию и взять первые три очка, или «Аль-Таавун» продолжит доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Аль-Холуд» постарается использовать домашнюю поддержку и уверенную игру в обороне. В пяти последних матчах команда забивает в среднем 1,40 гола и пропускает 1,00, что говорит о сбалансированности. Хозяева уверенно прошли Кубок короля, разгромив «Джидду» (5:0), а в чемпионате сыграли вничью с одним из грандов – «Аль-Иттихадом» (1:1). Это добавляет оптимизма перед встречей с «Аль-Таавуном». Однако в очных матчах у «Аль-Холуда» серьeзные проблемы: на своeм поле он дважды подряд уступал этому сопернику с одинаковым счeтом 0:2. Психологическое давление и неудачная статистика могут сказаться на игре, несмотря на хорошую домашнюю форму.

«Аль-Таавун» подходит к матчу с преимуществом в очных встречах и стабильной гостевой игрой. Команда не проигрывает в семи из девяти последних выездных матчей Высшей лиги, а в четырeх последних встречах с «Аль-Холудом» неизменно забивает. В атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и пропускают 1,00. В Кубке короля «Аль-Таавун» уверенно обыграл «Дамак» (3:0), а в чемпионате сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (0:0). Гости умеют играть на выезде и имеют психологическое преимущество над соперником. Однако их результативность не всегда высока, и матч может быть закрытым.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор «Аль-Холуда», «Аль-Таавун» выглядит предпочтительнее благодаря успешной очной статистике и стабильности в гостевых матчах. Хозяева способны не проиграть, но их неудачная серия против этого соперника и умение гостей забивать в очных встречах склоняют чашу весов в сторону гостей. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Аль-Таавуна».

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Таавун» имеет перевес: две победы против одной у «Аль-Холуда», ещe один матч завершился вничью. При этом на поле «Аль-Холуда» гости победили в двух последних матчах со счeтом 2:0 и 2:1, а также забивают в четырeх последних встречах с этим соперником. Текущая форма обеих команд – ничьи в стартовом туре и победы в Кубке, но очная статистика и выездная уверенность «Аль-Таавуна» дают ему преимущество.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Таавуна» в основное время. Уверенная выездная форма, успешная очная статистика и стабильная игра в атаке делают гостей фаворитами. «Аль-Холуд» дома опасен, но его неудачная серия против этого соперника не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Таавуна» с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Таавуном» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 19:10 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.