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«Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

21 августа 2026 9:30
Аль-Холуд - Аль-Таавун
22 авг. 2026, суббота 19:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Аль-Таавуна»
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Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Таавуном» пройдет 22 августа 2026 года. Обе команды стартовали с ничьих: хозяева сыграли вничью с «Аль-Иттихадом» (1:1), гости – с «Аль-Халиджем» (0:0). При этом «Аль-Холуд» традиционно силeн дома – он не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле. «Аль-Таавун», в свою очередь, демонстрирует отличную выездную форму – семь матчей без поражений в девяти последних гостевых встречах. Очная статистика складывается в пользу гостей: они побеждали в двух последних матчах на поле «Аль-Холуда». Сможет ли хозяева прервать эту серию и взять первые три очка, или «Аль-Таавун» продолжит доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Аль-Холуд» постарается использовать домашнюю поддержку и уверенную игру в обороне. В пяти последних матчах команда забивает в среднем 1,40 гола и пропускает 1,00, что говорит о сбалансированности. Хозяева уверенно прошли Кубок короля, разгромив «Джидду» (5:0), а в чемпионате сыграли вничью с одним из грандов – «Аль-Иттихадом» (1:1). Это добавляет оптимизма перед встречей с «Аль-Таавуном». Однако в очных матчах у «Аль-Холуда» серьeзные проблемы: на своeм поле он дважды подряд уступал этому сопернику с одинаковым счeтом 0:2. Психологическое давление и неудачная статистика могут сказаться на игре, несмотря на хорошую домашнюю форму.

«Аль-Таавун» подходит к матчу с преимуществом в очных встречах и стабильной гостевой игрой. Команда не проигрывает в семи из девяти последних выездных матчей Высшей лиги, а в четырeх последних встречах с «Аль-Холудом» неизменно забивает. В атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и пропускают 1,00. В Кубке короля «Аль-Таавун» уверенно обыграл «Дамак» (3:0), а в чемпионате сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (0:0). Гости умеют играть на выезде и имеют психологическое преимущество над соперником. Однако их результативность не всегда высока, и матч может быть закрытым.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор «Аль-Холуда», «Аль-Таавун» выглядит предпочтительнее благодаря успешной очной статистике и стабильности в гостевых матчах. Хозяева способны не проиграть, но их неудачная серия против этого соперника и умение гостей забивать в очных встречах склоняют чашу весов в сторону гостей. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Аль-Таавуна».

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Таавун» имеет перевес: две победы против одной у «Аль-Холуда», ещe один матч завершился вничью. При этом на поле «Аль-Холуда» гости победили в двух последних матчах со счeтом 2:0 и 2:1, а также забивают в четырeх последних встречах с этим соперником. Текущая форма обеих команд – ничьи в стартовом туре и победы в Кубке, но очная статистика и выездная уверенность «Аль-Таавуна» дают ему преимущество.

Личные встречи
Побед - 2 (40%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 2 (40%)
6
Забитых мячей
8
1.2
В среднем за матч
1.6
3:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Холуд
3 : 2
22.08.2026
Аль-Таавун
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун
1 : 1
02.11.2024
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Холуд
3 : 2
22.08.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Таавун
1 : 2
11.04.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 2
26.12.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Холуд
0 : 2
04.04.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун
1 : 1
02.11.2024
Аль-Холуд

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
25
Mansour Camara
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
(К) ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
10
Iker Kortajarena
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
22
J. Domingues
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
10
Недим Байрами
АП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
88
Марин Петков
ПВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Холуд
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
23
Yazan Madani
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ОП
70
M. Sawan
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
24
Adi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Аль-Таавун
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
47
Y. El Bahraoui
ЦФ
2-4-2-2
1
25
38
Пинас
10
8
Сиссе
6
Бакли
3
Уткус
46
Аль-Алива
11
да Коста
15
Солан
22
3-1-1-3-2
1
Маилсон
6
Аль-Хурайджи
32
Аль-Муфарриж
5
Белаид
18
Эль-Махдиуи
23
7
Аль-Кувайкиби
10
Байрами
88
Петков
9
Хамдалла
97
Аль-Рашиди
22
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
22
11
да Коста
70
70
11
да Коста
26
26
23
19
Дорли
19
Дорли
23
97
Аль-Рашиди
47
47
97
Аль-Рашиди
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Таавун
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
23
Yazan Madani
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
24
Adi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
23
Yazan Madani
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
47
Abdulrahman Al Obaid
ЦЗ
24
Adi
ЦП
27
Abdullah Al Ajyan
ЦФ
Остались в запасе
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
27
Adeeb Al Hassan
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
Abdulrahman Hendi
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Периклес Чамуска

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Таавуна» в основное время. Уверенная выездная форма, успешная очная статистика и стабильная игра в атаке делают гостей фаворитами. «Аль-Холуд» дома опасен, но его неудачная серия против этого соперника не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Таавуна» с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Таавуном» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 19:10 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»: смотреть онлайн.

2.25
Победа «Аль-Таавуна»
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Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Холуд
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