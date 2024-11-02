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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Холуд
Аль-Таавун - Аль-Холуд: обзор матча 02 ноября 2024
Аль-Таавун
02.11.2024, суббота, 17:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Холуд
32'
М. Барроу
18'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Холуд
Желтая карточка
А. Аль-Салули
90'
+4
89'
Замена
️️️️
Ф. Аль-Шамрани
Замена
В. Аль-Ахмед
️️️️
М. Аль-Муфарриж
87'
Замена
А. Адам
️️️️
М. Барроу
81'
Замена
Х. Бахебри
️️️️
Матеус
81'
Замена
С. Мандаш
️️️️
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
65'
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
С. Аль-Нассер
65'
60'
Желтая карточка
А. Аль-Сафари
55'
Желтая карточка
Ф. Аль-Шамрани
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
Пас отдал
Матеус
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Маолида
Пас отдал
А. Кольядо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
70
M. Sawan
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Маилсон
5
Жиротто
32
Аль-Муфарриж
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
76
Файр
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Нассер
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
3-1-2-3-1
43
Гроэ
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
27
Аль-Шаммрани
96
Н'Дорам
70
15
Дьен
10
Кольядо
18
Аль-Сафари
9
Маолида
11
Мюлека
6
Аль-Нассер
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
6
Аль-Нассер
32
Аль-Муфарриж
23
Аль-Ахмед
23
Аль-Ахмед
32
Аль-Муфарриж
10
Матеус
11
Бахебри
11
Бахебри
10
Матеус
14
Аль-Джумаия
27
Мандаш
27
Мандаш
14
Аль-Джумаия
99
Барроу
9
Адам
9
Адам
99
Барроу
29
Аль-Шамрани
29
Аль-Шамрани
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Холуд
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Холуд
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
5
12
Офсайды
3
0
Количество передач
631
272
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
6
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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